Nintendo: 61 Mio. Switch verkauft // Animal Crossing zweitgrößter Topseller

Im aktuellsten Quartalsbericht verzeichnet Nintendo unter anderem 22,4 Millionen verkaufte Exemplare von Animal Crossing - New Horizons (im Test, Note 7.5). Die knuffige Lebens-Simulation erklimmt damit Platz 2 der meistverkauften Spiele für die Nintendo Switch und überholt Super Smash Bros. Ultimate und The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Noch verteidigt aber der Funracer-König Mario Kart 8 Deluxe den ersten Platz mit 26,74 Millionen verkauften Exemplaren.

In Sachen Hardware zählt der japanische Konzern 61,44 Millionen abgesetzte Switch-Modelle. Damit hat sich der Konsolen-Hybrid inzwischen mehr als vier mal so gut verkauft wie Nintendos letzte Heimkonsole, die schwächelnde WiiU, liegt aber noch hinter den über 75 Millionen verkauften 3DS-Handhelds. In Sachen Software zieht die Switch mit 406,67 Millionen verkauften Titeln aber an den 384,07 Millionen 3DS-Spielen vorbei. Nintendo rechnet mit 19 Millionen verkauften Switch-Konsolen bis zum Ende des Fiskaljahres 2021 am 31. März 2021 im Vergleich zu 21,03 Millionen im Vorjahreszeitraum. Für das aktuelle Quartal 1/21 verzeichnet Nintendo einen abenteuerlichen Zuwachs beim Nettogewinn von 541 Prozent im Vergleich zum Q1/2020.