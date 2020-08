Wer hat das größte Lichtschwert?

PC XOne PS4

Teaser George Lucas' SF-Märchen Star Wars kennt praktisch jeder. Neben zahlreichen Filmen gab es auch etliche Videospiele zu Krieg der Sterne. Doch welches davon ist eigentlich das bislang beste?

Star Wars Jedi - Fallen Order ab 29,00 € bei Amazon.de kaufen.

Star Wars Knights of the Old Republic 33% Star Wars Jedi - Fallen Order 13% Star Wars TIE Fighter 8% Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast 7% Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy 7% Ein anderes Spiel (siehe Kommentar) 5% Star Wars Dark Forces 4% Star Wars The Force Unleashed 3% Star Wars Empire at War 3% Star Wars Battlefront (2004) 3% Star Wars X-Wing 3% Star Wars Rebel Assault (1 oder 2) 2% Star Wars The Old Republic 2% Star Wars Battlefront (2015) 2% Star Wars Rogue Squadron (1, 2 oder 3) 2% Star Wars X-Wing Alliance 1% Star Wars Galactic Battlegrounds 0% Star Wars: Force Commander 0%

News-Update (Ergebnis):Viel deutlicher hätte die Sonntagsfrage kaum ausgehen können. Denn trotz der zahlreichen Optionen haben sich ganze 33 Prozent der Umfrageteilnehmer für das Bioware-Rollenspielaus dem Jahr 2003 entschieden. Bereits mit großem Abstand folgt das erste im November letztes Jahr veröffentlichte Star Wars Jedi - Fallen Order (im Test: Note 8.5 ). Mit 8 Prozent auf Platz 3 landet die Weltraum-Actionsimulation. 5 Prozent der Umfrageteilnehmer haben einen anderen Favoriten, wobei in den Kommentaren kein eindeutiger Favorit unter den nicht direkt zur Abstimmung gestellten Titeln auszumachen ist. Als (zumindest) ebenfalls sehr geliebte Titel fallen nebenauch Namen wie EAs MMO-RPG, aber auch ältere Star-Wars-Umsetzungen etwa für den Atari 2600. Das Gesamtergebnis geordnet nach den jeweils abgegebenen Stimmen.Ursprüngliche News:Als der erste-Film im Jahr 1977 ins Kino kam, war gewiss ein nicht unerheblicher Teil der GamersGlobal-Community noch flüssig, wie man so schön sagt. Aber egal, ob euch zum Start des ersten Teils von „Krieg der Sterne“ gerade die ersten Schamhaare gewachsen sind, ihr bereits die ersten Haare auf dem Haupt verloren habt oder ihr in einer Zeit aufgewachsen sein mögt, in der man hätte glauben können, dassschon immer Bundeskanzler war, die Reihe kennt praktisch jeder. Und die meisten können ihr wohl sogar etwas abgewinnen. Als Spielewebsite geht es uns natürlich nicht etwa um die Filme, die abseits einer Reihe von Ablegern inzwischen ganze neun Kernteile umfasst, sondern um Spiele, die im selben Universum angesiedelt sind. Games, in denen ihr Teile die Geschichte der Filme nacherlebt, oft aber Nebenstorys spielt oder sogar auch auf die sogenannte dunkle Seite der Macht wechseln dürft. Erfahren wollen wir von euch, welches eurer Meinung nach das bislang beste Star-Wars-Spiel ist.Natürlich gibt es, insbesondere wenn wir auch Mobile-Ableger, exklusiv für Microsofts Kinect entwickelte Titel und so weiter mitzählen, so viele Spielumsetzungen, dass wir sie unmöglich alle in der unten eingebetteten Umfrage aufnehmen könnten. Nichtsdestotrotz habe wir eine, glauben wir, passende Vorauswahl getroffen. Ihr habt zudem die Möglichkeit, die Option „Ein anderes Spiel“ zu wählen und uns in den Kommentaren euren nicht in der Abstimmungsliste genannten Favoriten zu nennen. Fühlt euch aber auch sonst frei darin, uns in den Kommentaren genauer zu sagen, weshalb dieses oder jenes Spiel euer bisheriger Star-Wars-Liebling ist und darin, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion in der Kommentarsektion zu diskutieren. Wir haben bei der Auswahl, auch wenn allgemein Actionspiele überwiegen, kein Genre ausgeklammert. Es tauchen also etwa auch Strategiespiel-Umsetzungen auf, von denen wir glauben, dass auch sie beim ein oder anderen am höchsten im Kurs stehen könnten.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Bild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst eure Idee in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 220) findet ihr unter diesem Link