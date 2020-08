Rocksteady kündigt neues Suicide-Squad-Spiel offiziell an

PC Xbox X PS5

Das Teaserbild stammt von IMDB.com und aus dem 2016er-Kinofilm Suicide Squad.

Die Briten sind bekanntlich ziemlich eigen, so ähnlich, wie die Deutschen. Und Nebel gibt es auf der Insel eigentlich nur, wenn es gerade mal nicht regnet, wie Asterix uns bereits lehrte. Vom Wildschwein in Pfefferminzsoße wollen wir an dieser Stelle mal gar nicht erst reden. Ganz ohne Regen hat sich allerdings kürzlich ein Nebel gelichtet, der in der Gerüchteküche über das nächste Projekt des Londoner Entwicklers Rocksteady Studios bereits seit Wochen brodelt. Denn gemutmaßt wurde bereits länger, dass die Macher der Batman Arkham-Reihe an einer Umsetzung zu Suicide Squad arbeiten (wir berichteten).

Details zum Spiel gibt es zwar bislang noch nicht, dafür jedoch via Twitter-Botschaft eine offizielle Bestätigung des Entwicklers, der für den 22. August weitere Infos zum Spiel auf Basis der DC-Comic-Lizenz in Aussicht stellt, also bereits rund eine Woche bevor die "Online-Version" der diesjährigen gamescom startet. Was genau Rocksteady und Publisher Warner, der zudem alleiniger Inhaber sämtlicher DC-Rechte ist, zu diesem Termin zeigen respektive bekanntgeben wollen, steht aktuell noch nicht fest. Neben ersten Infos und Bildern aber scheint auch Gameplay-Material nicht ausgeschlossen.

Aufgrund der "späten" Ankündigung darf man wohl von einem Next-Gen-Titel ausgehen, also einem, der zwar erwartungsgemäß auch für PC, nicht aber für PS4 und Xbox One umgesetzt werden wird. Ausgehen darf man zudem davon, dass Rocksteady sein fabulöses "Free-Flow-Kampfystem" wieder aufgreifen wird. Insbesondere nach den letzten beiden großen Batman-Spielen von Rocksteady, Batman - Arkham City (im Test: Note 9.5)und Batman - Arkham Knight (im Test: Note 9.0), könnte man zudem von einem Open-World-Spiel ausgehen.

Bekannt ist bislang allerdings noch nichts, auch nicht über einen möglichen Termin, der allerdings wohl 2021 mehr oder weniger parallel zum kommenden Kinofilm geplant sein dürfte. Möglich wäre ferner, dass das neue Rocksteady-Spiel auch im Rahmen der virtuellen gamescom, die ab dem 27. August stattfindet, eine Rolle spielen könnte.