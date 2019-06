Destroy All Humans! THQ Nordic und Black Forest Games kündigen Remake an

PC XOne PS4

THQ Nordic und Black Forest Games kündigten heute ein Remake des Klassikers Destroy all Humans! Ein großer Tritt für die Menschheit an. Das schwarzhumorige Original erschien bereits 2005 für Playstation 2 sowie Xbox, die Neuauflage soll nun den Titel von damals an die heutigen Standards anpassen. Dabei wurden keine Angaben dazu gemacht, ob es sich nur um eine grafisch aufgehübschte Version handeln wird, oder ob die Entwickler aus dem heimeligen Offenburg auch ein wenig Hand an das Gameplay legen werden.

In Destroy all Humans! übernehmt ihr die Rolle eines Außerirdischen. Cryptosporidium 137, kurz Crypto, gehört zur Spezies der Furonen, die in einer Reihe langwieriger, nuklearer Auseinandersetzungen ihre Fortpflanzungsfähigkeit verloren haben. Doch zum Glück, für die Furonen, trägt jeder Mensch auf unserem blauen Planeten ein wenig Furon-DNA in seinem Gehirn mit sich herum. Also werdet ihr als quietschfideler und bis unter die kahle Alien-Schädeldecke motivierter Krieger in eure fliegende Untertasse gesetzt um eben diese zwischengelagerten Erbinformationen wieder einzusammeln. Während ihr euch also als Crypto mit Zap-O-Matic, Desintegrationsstrahler und der berüchtigten Analsonden-Pistole um den Fortbestand der eigenen Rasse kümmert, spielt, wie der Titel unverkennbar nahelegt, das Schicksal der Missionsziele dabei eine eher untergeordnete Rolle.

Mit dem Ankündigungstrailer könnt ihr euch, untermalt vom markigen Sound des Titels "Ich will" der Gruppe Rammstein, einen ersten Eindruck vom Stil der Neuauflage verschaffen. Das Remake von Destroy all Humans! soll pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum der Marke, im nächsten Jahr für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.