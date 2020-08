FIFA 21: EA "klaut" Konami AC und Inter Mailand mit Exklusivdeal

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Inzwischen vergeht kaum noch eine Woche ohne Neuigkeiten zur kommenden Fußball-Simulation FIFA 21 von Electronic Arts, das am 9. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Manches davon könnte man auch unter Kleinkram abstempeln, sogar die Bekanntgabe des neuen Cover-Stars Kylian Mbappé, der Kickern wie Borussia Dortmunds Marco Reus, Cristiano Ronaldo und Eden Hazard folgt. Die heutige Botschaft ist insbesondere im alljährlichen Wettstreit mit Konamis Fußball-Sim PES, das dieses Jahr lediglich als kostenpflichtiges Update zur letztjährigen Version erscheint (wir berichteten), schon deutlich gewichtiger.

Denn neben anderen Exklusivdeals wie etwa mit dem BVB wird es sie im kommenden FIFA auch mit den beiden Mailänder Spitzenclubs AC und Inter Mailand geben. So ganz eindeutig ist die Pressemitteilung von Electronic Arts zu diesem Thema zwar nicht, aber die "mehrjährige exklusive Partnerschaft", im Rahmen dessen auch altbekannte Fußball-Größen wie AC-Urgestein Paolo Maldini und "Knipser" Filippo Inzaghi in bestimmten Spielmodi von FIFA 21 zum Einsatz kommen werden, deutet zumindest an, dass bestimmte Inhalte und die echte Namensgebung der beiden Klubs für mehrere Jahre nur in FIFA enthalten sein wird. Konkret könnte man schlussfolgern, dass ähnlich wie bei der Allianz Arena, die aufgrund eines Exklusivdeals mit Konami zuletzt nur in PES zu sehen war, das Giuseppe-Meazza-Stadion als authentische Nachbildung nur in FIFA zu sehen sein wird.

Tatsächlich würden Konami damit gleich zwei der in ihrer Anzahl ohnehin überschaubaren Originalstadien verloren gehen. Denn Konamis Fußball-Spiel hatte das einst für die WM 1990 umfassend modernisierte Stadion (das indes bis heute den steilsten Oberrang der Welt besitzt) gleich doppelt aufgeführt. Einmal als Giuseppe-Meazza-Stadion, der echte Name des Stadions, dessen Namensgeber viele Fans des AC Milan aufgrund von dessen vornehmlicher Aktivität für Inter Mailand jedoch ablehnen. Die "Rossoneri", und so auch PES, verwenden für das an sich identische AC-Heimstadion stattdessen den ursprünglichen Namen, wobei der Fußballtempel schlicht nach dem Mailänder Stadtteil San Siro benannt war.

Im Rahmen der Mitteilung zu den beiden Mailänder Vereinen (einen Trailer zum AC seht ihr unter der News, den zu Inter findet ihr hier) gab es aber auch einen Abgang zu vermelden. Denn AS Rom verabschiedet sich aus dem bislang bestehenden Exklusiv-Deal mit EA.