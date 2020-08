Fall Guys: Server zum Release zwischenzeitlich wegen Überlastung offline

PC PS4

Das am 4.8. erschienene Multiplayer-Spiel Fall Guys - Ultimate Knockout (gamescom-Preview) musste schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung seine Server kurzzeitig wieder herunterfahren. Laut dem Hersteller mussten die Serverkapazitäten erweitert und weitere Upgrades vorgenommen werden, um dem Ansturm der Spieler gerecht zu werden. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal teilte der Entwickler Mediatonic bereits am frühen Nachmittag mit, dass die erwartete Höchstzahl an Spielern überschritten wurde. Laut Angaben des Entwicklers hatten mindestens 120.000 Spieler zur Mittagszeit versucht, ins Spiel zu gelangen und damit die für diese Massen zunächst nicht ausgelegten Matchmakingserver offenkundig überlastet.

Fall Guys - Ultimate Knockout ist ein Online-Mehrspieler-Titel der entfernt an Takeshi's Castle erinnert. Falls ihr die japanische, ab Ende der 90er Jahre auch in Deutschland ausgestrahlte Spielshow noch nicht kennt, könnt ihr euch hier einen Eindruck davon verschaffen. Ähnlich wie in Takeshi's Castle müssen 60 Spieler (geplant waren in Fall Guys einmal bis zu 100) über mehrere Runden hinweg versuchen, diverse Hindernis-Kurse zu bewältigen oder in Arenen zu überleben, um in die nächste Runde zu gelangen. Pro Runde kann sich nach dem Knock-Out-Prinzip immer nur eine bestimmte Anzahl der Spieler für das Weiterkommen qualifizieren, bis schließlich in der letzten Runde der letzte verbliebene Spieler zum Gewinner gekürt wird.

Das Spiel ist im Playstation Store und auf Steam ab sofort erhältlich. PS-Plus-Abonnenten erhalten das Spiel diesen Monat kostenlos.