PC Switch

Einsam stapft Tove durch den Schnee auf der Suche nach ihrem Bruder.

Emotionaler Auftakt einer Wintermär

Die skandinavische Folklore hält manch' wundersames Wesen bereit.

Der Wald hat Augen

Klassische Inventar-Rätsel stehen im Wald auf der Tagesordnung.

Fazit

3D-Adventure für PC und Switch

Solospiel

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich für PC seit dem 23.7.2020 für 21,99 Euro

In einem Satz: Einfühlsames Abenteuer in der nordischen Sagenwelt.

Wenn Pixel-Künstler die nordischen Landstriche auf den Bildschirm zaubern, schlägt der federführende (Studio-)Dirigent zumeist die lauten Töne an. Dann klirren Äxte im Getöse der Schlacht, werden Lieder auf die Vorfahren in Valhalla angestimmt und Odin selbst der Krieg erklärt. Dass es auch leiser geht, zeigt der Entwickler Polgon Treehouse mit dem Adventure. Wir sind für euch die Reise in die Heimat der Riesen und Trolle angetreten.Röki erzählt das Abenteuer der jungen Tove, die auf der Suche nach ihrem kleinen Bruder Lars durch wunderschöne Wälder im Winterkleid streift. Die schneebedeckte Szenerie inmitten alter Bäume, verwitterter Ruinen und einer verlassenen Kirche strahlt eine kühle Faszination aus, die bisweilen ins Melancholische kippt. Von Beginn an fühlen wir mit dem Geschwisterpaar, deren Lebensalltag wir spielerisch im Prolog erfahren. Mit den ersten Tastenklicks bereiten wir das Abendessen zu, suchen das Kuscheltier des Jungen und begleiten ihn mit beruhigenden Worten im Mondschein zur Toilette vor der Elternhaus im Wald. Wir erfahren vom frühen Tod der Mutter und finden uns in deren Ersatzrolle wieder, während über dem Vater der Schatten der Ohnmacht liegt.Es ist der starken Ouvertüre zu verdanken, dass wir begleitet vom stetigen Knirschen des Schnees unter Toves Sohlen und der sparsamen, schwermütigen Musik die Einsamkeit und Verzweiflung der Protagonistin nachempfinden können. Das Schicksal der beiden Geschwister ist uns nicht egal. Die feinfühlig wie realistisch gezeichnete Welt von Röki wird jedoch jäh durch die Entführung des Bruders erschüttert. Ein haushoher Dämon im schwarzen Pelzgewand entzweit die Familie des Nachts und transponiert die Geschichte ins Fantastische – ein unerwarteter wie spannender Bruch in der Erzählung. Und hier beginnt das Märchen.In klassischer Point-and-Click-Manier rätseln wir uns fortan durch die Wälder am Morgen nach der schicksalhaften Nacht, immer auf der Suche nach Hinweisen zum Verbleib des Bruders. Doch sehen wir die Welt nun mit anderen Augen. Unter einer alten Brücke haust etwa ein ergrauter alter Troll und anderorts die furchteinflößende Riesenkatze Jólakötturinn in einer Höhle. Tove kennt diese unheimlich scheinenden Wesen aus den Büchern und Erzählungen ihrer Mutter; sie entstammen allesamt der skandinavischen Folklore und sind somit ein Teil ihrer Kultur und mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen. Verschwimmen hier etwa Schein und Sein?Unsere Heldin als natürlicher Charakter der Spielwelt ist vertraut mit den fabelhaften Wesen des Waldes und begegnet ihnen hilfreich und mit dem gebührenden Respekt, wo es angebracht ist. Wir selbst als Spieler bleiben hierbei ein Stück weit außen vor, denn der Titel erklärt sich und seine folkloristischen Hintergründe nur spärlich. Aus dieser Fremdartigkeit keimt aber auch eine gewisse Faszination für das Unbekannte, dem wir in den Spielpausen in den Weiten des Internets nachgehen. Jólakötturinn etwa ist wie Knecht Ruprecht eine strafende Figur im Kontext der Weihnachtsfeiertage, der eine moralische Funktion zukommt.Die Erlebnisse von Tove greifen immer wieder bekannte Motive aus dem Leben der jungen Heldin auf und stärken unser Bewusstsein für die Situation des Mädchens. Etwa wenn sie beim Anblick einer Feuerstelle an die Zubereitung der letzten Mahlzeit für ihren Bruder erinnert wird oder einer ebenfalls entzweiten Familie von Baumgeistern hilft. Die Rätsel zur Lösung solcher Situation fallen gegenüber der Inszenierung und Narration etwas ab, sind aber durchweg solide gedacht. In erster Linie bringen wir die richtigen Gegenstände am richtigen Ort zur Anwendung oder kombinieren diese im Inventar. Kreativ um die Ecke denken müssen wir dabei nicht, sondern den naheliegenden Schluss ziehen.Röki ist eines stilles Abenteuer, das die Geschichte seiner jungen Heldin in einem ungewöhnlichen Szenario erzählt. Die Sagenwelt der Riesen und Trolle wirkt unverbraucht und versprüht die Faszination des Unbekannten. Durch seine zurückhaltende Art – sei es die musikalische Untermalung, die Grafik oder die sparsame Einführung in die skandinavische Folklore selbst – unterstreicht der Titel diese leicht unterkühlte Distanz zum Spieler, die gleichzeitig dessen Interesse weckt. Zumindest, wenn man sich darauf einlässt. Der feinfühligen Erzählung steht jedoch eine höchstens solide umgesetzte Adventure-Mechanik gegenüber, der Esprit und ein Stück weit die Kreativität fehlt.