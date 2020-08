Project xCloud: Spiele-Streaming ab 15. September mit über 100 Titeln

Schon kürzlich hatte Microsoft angekündigt, dass der eigene Streaming-Service Project xCloud ab September ohne zusätzliche Kosten Teil des Xbox Game Pass Ultimate sein wird. Jetzt ist mit dem 15. September der genaue Termin bekannt, ab dem ihr über 100 Titel aus der Cloud spielen könnt. Wie in der aktuell laufenden Beta-Preview ist der Streaming-Dienst zunächst auf Android-Smartphones und -Tablets beschränkt. Das Angebot gilt zum Start in 22 Ländern, neben Deutschland unter anderem in Österreich, Schweiz, Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich, Kanada, Südkorea und USA.

Unter den angekündigten Spielen befinden sich zum Beispiel Forza Horizon 4, Sea of Thieves, Gears 5, Destiny 2, Halo - The Master Chief Collection, Ori and the Will of the Wisps, Minecraft Dungeons, The Outer Worlds, Grounded und Tell me Why. Alle neuen Titel der Xbox Game Studios sind jeweils ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass und zukünftig auch über die Cloud verfügbar. Weitere Informationen zur Spieleauswahl sollen in den kommenden Wochen folgen.

Project xCloud unterstützt beim Spielen alle Features, die ihr auch von Xbox Live auf der Konsole gewohnt seid, darunter Freundeslisten, Achievements, Controller-Einstellungen sowie synchronisierte Savegames. Auch neue Couch-Koop-Szenarien sind möglich, sodass ihr zusammen auf der Couch über Konsole und Smartphone gemeinsam spielen könnt.

Außerdem hat Microsoft die Zusammenarbeit mit diversen Partnern wie Razer, PowerA, 8BitDo und Nacon angekündigt, um neue Gaming-Accessoires für das Cloud-Gaming zu entwickeln. Dazu gehören zum Beispiel spezielle Smartphone-Halterungen, die mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel sind oder exklusive Xbox-Controller, die sich in der Mitte teilen und seitlich an euer Smartphone anbringen lassen. Alternativ könnt ihr euren regulären Xbox-One-Wireless- oder Playstation-Dualshock4-Controller über Bluetooth nutzen. Wie sich Microsoft das Cloud-Gaming vorstellt, könnt ihr euch im Video unter dieser News anschauen.