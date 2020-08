MoMoCa #357

Teaser Der Harnisch wird schon geölt für das Warhammer-Event am Wochenende. Auch Alloy macht sich bereit, auf den PC zu reiten. Das und noch einiges mehr besprechen Jörg und Hagen.

Frisch aus dem Urlaub findet sich Hagen nach Putzbrunn und vor das Mikrofon, um mit Jörg diesen MoMoCa zu bestreiten. Nicht nur wegen Urlaubs-Anekdoten ist die Laufzeit lang geworden. In einer langen Redaktions-Konferenz wurden die Inhalte dieser Woche geplant und erste Veränderungen infolge der Ideenmeetings angestoßen, von denen euch beide berichten. In dieser Woche wird außerdem nicht nur der vielgeliebte Open-World-Titel Horizon - Zero Dawn seinen Weg auf den PC finden, es erwarten euch ebenfalls eine Stunde der Kritiker, Tests und neue Folgen unserer Letsplays. Bei Total War - Warhammer 2 wird das ganze mit einem Twitch-Event abgerundet, bei dem ihr auch live beraten könnt! Nicht zuletzt widmen wir uns natürlich auch euren User-Fragen. Alle Themen im Überblick: