In einem Satz: Wer sich mit der Steuerung anfreunden kann mag hier ein wenig Freude finden, alle anderen lassen besser die Finger davon.

Im neuen 3D-Jump-and-run von Finish Line Games () werdet ihr mit einem ungewöhnlichen Helden konfrontiert: einem angeschwemmten Schädel. Allerdings stimmt meine Genre-Bezeichnung nicht ganz, denn beihandelt es sich eher um ein Jump-and-roll.Im kurzen Intro erfahren wir in aneinander gereihten Einzelbildern, wie wir als einzelner Schädel an eine Insel geschwemmt und mit Magie wieder zum Leben erweckt werden. Terry, unser wohlwollender Schöpfer, benötigt unsere Hilfe, um seine drei Geschwister zur Vernunft zu bringen. Diese streiten sich um die besagte Insellandschaft und Terry schafft es allein nicht, sie zu erreichen. Die Rahmengeschichte um die Geschwister und deren verstorbener Mutter hat eine Prise Humor, ist aber ansonsten eher ernst.Rollt unser Schädel nach links, ist alles in Ordnung, rollt er nach rechts, ist das auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann ist der Wurm drin. Frei nachberühmten Nippel-und-Lasche-Song steuern wir uns rollenderweise durch die Landschaft. Die Steuerung ist für Tastatur und Gamepad ausgelegt, zweiteres wird klar vom Entwickler empfohlen und auch ich möchte mich diesem Rat anschließen.Ähnlich einer Murmel rollen wir von Speicherpunkt zu Speicherpunkt. Dabei handelt es sich übrigens um mit magischem Schlamm gefüllte Gruben. Diese sind mal fair gesetzt, mal überhaupt nicht. Zwischendurch sammle ich immer wieder Blüten auf, die aber nur Galeriebilder freischalten und sonst keinen Mehrwert bieten. Im Spielverlauf erkunden wir neben der Insel noch mit Lavaflüssen durchzogene Höhlen und luftige Berghöhen.An drei Stellen im Spiel erhalten wir die Fähigkeit, uns eine andere Gestalt zu verwandeln. Dieses neue Aussehen können wir ab dem Erhalt an jeder der Schlammgruben frei wählen. Immer wieder müssen wir entscheiden, welche Gestalt für die vor uns liegende Aufgabe die nützlichste ist. Die erste Gestalt kann beispielsweise an vorgegebenen Stellen Löcher in Wände schlagen oder Steine umwerfen, um damit neue Wege zu öffnen. Mit der zweiten Gestalt dürfen wir Steine umherschieben oder neue erschaffen, um damit Brücken zu bauen. Die dritte hat einen Doppelsprung, der uns die Levels auch in der Höhe aufschließt. Von diesen vier Gestalten, unsere ursprüngliche Schädelgestalt mitgezählt, dürfen maximal drei gleichzeitig beschworen werden.Würde ich die Steuerung ungenau nennen, so wäre dies noch gelobt. Wobei ich mich daran schnell gewöhnt und mich einfach vorsichtiger durch die Levels bewegt habe. Ein Zeitlimit existiert nicht. Die Sprungpassagen werden aber durch die Kameraführung noch unnötig erschwert. Immer wieder gerät ein Feld oder eine Blume ins Bild und ich kann nicht mehr sehen, wo ich eigentlich hinspringe, geschweige denn, wo ich da gerade lande. Es ist mit eine der schwersten Aufgaben, die korrekte Kameraposition für eine bevorstehende Sprungpassage zu finden. Fallen wir ins Wasser, haben wir nur begrenzt Zeit, wieder herauszukommen, bevor aller magischer Schlamm aus uns gewaschen wird und wir in der zuletzt besuchten Grube wieder erscheinen.Es gibt wenige Spiele, die mich aus der Ruhe bringen. Bei Skully habe ich mich immer wieder gefühlt, wie unser Wolf von Salmdorf , wenn er wieder über die Kamera flucht. Mehrfach war ich kurz davor, das Gamepad gegen den Bildschirm zu werfen, wenn ich erneut eine Plattform nicht getroffen habe, weil mir von einem Felsvorsprung spontan die Sicht genommen wurde. Immer wieder bin ich ins Wasser gefallen: Weil die Steuerung meinte, ich möchte nicht nach oben springen, sondern mich von der Wand daneben abstoßen, nur um dann direkt baden zu gehen. Die Grafik ist an sich schön anzusehen und detailliert, auch die erfrischende Spielidee hat mir gefallen. Aber all dies kann nicht über diese missratene Steuerung hinwegtrösten!