PM: Wir untersuchen den außerirdischen Humor von Destroy All Humans! (Sony Playstation Blog)

Seit Destroy All Humans! auf PlayStation 2 sind nun fünfzehn Jahre vergangen, doch die Witze und der beobachtende Humor klingen heute noch wahrer. Oder vielleicht sind wir einfach gestrickten Menschen alle nur reif für einen guten Lacher!

Als Tom Abernathy ein Action-Adventure-Spiel im Buddy-Comedy-Stil über einen schroffen Alien mit gewalttätigen Tendenzen namens Crypto schreiben wollte, konnte selbst die Fantasie seines Schriftstellers nicht vorhersagen, wie es sein würde. Ich meine, Crypto sollte auf die Erde herabsteigen, um menschliche DNA zu ernten! Die Schaffung eines geradlinigen Strategen in Form von Cryptos Alien-Boss Pox, um die gewalttätigen Triebe des übereifrigen Crypto auszugleichen, waren die ersten beiden Schritte bei der Entwicklung eines der lustigsten und zeitlosesten Videospiele, die jemals geschrieben wurden.

Destroy All Humans! bietet eine satirische Präsentation des McCarthyismus der 1950er Jahre und des vorherrschenden Schreckens. Es huldigt gleichzeitig den Pulp-Filmen und TV-Shows aus dieser Zeit. Ein verwirrter Oberbefehlshaber, Anwälte, die die Bürger hassen, herausragende Bürgermeister, gelangweilte Hausfrauen in Hausmänteln und scheinbar straffe Geschäftsleute sind allesamt Freiwild. Cryptos Beobachtungen dieser Bewohner der Erde, die voller menschlicher Torheit sind, fühlt sich wunderbar vertraut an. Es ist nur ein kleiner Trost, aber dennoch ein Trost.

Ein solches Spiel ins Jahr 2020 zu transportieren und dabei den Humor zu bewahren, war keine triviale Aufgabe. Der größte Teil des Dialogs in Destroy All Humans! Remake ist noch wie damals, aber die Modernisierung des Gameplays und der Tutorials machte es notwendig, die Erzählung mit neuen Dialogen und Texten zu erweitern. Das Team der Black Forest Games ging diese Aufgabe praktisch an und wir holten die erfahrene Schriftstellerin Rhianna Pratchett (Overlord, Tomb Raider) mit ins Boot, um den allgemeinen Ton und den Humor noch weiter herauszuarbeiten.

Die Art und Weise, wie Crypto und Pox denken und sprechen, ist einfach ikonisch und hat uns eine klare Basis gegeben, auf der wir aufbauen konnten. Es ging darum, die Chemie zwischen den beiden Außerirdischen aufzugreifen. Der Rest, wie Crypto sagen würde, war „easy pickins“. Das Text-Team hatte letztendlich eine großartige Zeit, die Menschheit mit der Unwissenheit der außerirdischen Furon-Invasoren zu kontrastieren und die sozialen Erwartungen eines Amerikas der 1950er Jahre mit den verborgenen Wünschen einzelner Mitglieder der Gemeinschaft komplett auszunutzen.

Ein weiteres Schlüsselelement, um Abernathys Humor in das Jahr 2020 zu tragen, war die Schaffung eines unverwechselbaren Artstyls für das Remake. In einem Übergang vom realistischeren Stil des Originalspiels entschied sich das Art-Team von Black Forest Games für einen karikaturistischeren Ansatz, der den klugen Humor des Destroy All Humans! von 2005 unterstützt. Es wurden natürlich auch grafische Verbesserungen vorgenommen, um die bestmögliche Qualität im Vergleich zum heutigen visuellen Bereich sicherzustellen.

Bei der Definition des Kunststils von Destroy All Humans! Remake mussten wir eine Entscheidung bezüglich visuellen Verbesserungen der von uns dargestellten Menschen treffen. Wir wollten sie als die „erbärmlichen Affen“ behandeln, die sie in Cryptos Augen sind. Die Verwendung von Karikaturen unterstützte wunderbar die abweisende Sicht unseres Helden auf die Menschheit. Die Karikatur ermöglichte es uns auch, unsere eigenen Witze in die Umgebung, Zwischensequenzen und überall dort einzufügen, wo es einfach passte, unsere Leidenschaft auszudrücken.

Ich muss sagen, dass der Karikaturansatz die Tür zu vielen amüsanten Optionen geöffnet hat, als wir uns mit Hautdesigns für Crypto beschäftigt haben.

Wir hoffen wirklich, Destroy All Humans! wird den Spielern so viele Lacher bereiten wie uns, während wir dieses respektlose Juwel neu erschaffen haben!