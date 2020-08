Grounded: Über 1 Million Spieler nach nur 48 Stunden

PC XOne

Am 28. Juli 2020 startete die kooperative Survival-Action Grounded in den Early Access auf Steam und als Xbox Game Preview. Im Spiel erwacht ihr als Kind auf Ameisengröße geschrumpft in einem Hinterhof und müsst in selbstgebauten Basen Insekten (die nun größer sind als ihr) und andere Gefahren überleben. Langfristiges Ziel ist es, das Gerät zu reparieren, das euch wieder wachsen lässt. Das klingt für Menschen mit Insektenphobie wie ein von Kafka erdachter Alptraum, doch das Spiel inszeniert sich als bunte Action-Sause.

Wie Entwickler Obsidian bekannt gab, erreichte der Titel für ein bis vier Spieler innerhalb von 48 Stunden mehr als eine Millionen Nutzer. Wie sich diese Zahl auf Steam-Käufer und Abonnenten von Xbox Game Pass verteilt, ist nicht bekannt. Da der Überlebenskampf gegen Insekten jedoch auf Steam mehrere Tage die Verkaufscharts anführte, lockt Grounded folglich nicht nur Spieler, die es im Rahmen des Xbox Game Pass ohne zusätzliche Kosten anspielen können.

Das Grounded-Team bei Obisdian besteht bisher aus nur 13 Entwicklern, die den Titel mit monatlichen Updates kontinuierlich weiterentwickeln. Das erste wird am 28. August 2020 erscheinen. Was Grounded damit hinzufügt wird, wurde noch nicht verraten.