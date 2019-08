GC19: Alle Neuankündigungen im Überblick

PC XOne PS4

Viele der auf der gamescom präsentierten Titel sind bereits seit längerer Zeit in Entwicklung und entsprechend bekannt. Alles, was in Köln brandneu angekündigt wurde, findet ihr hier.

Die gamescom 2019 ist in vollem Gange und von Tag zu Tag wird es schwieriger, den Überblick über sämtliche neuen Trailer und Screenshots zu behalten. Der Zweck der nun folgenden Übersicht ist es, jene Spiele aufzulisten, bei denen es sich um echte Neuankündigungen während der gamescom oder im Vorfeld der Messe handelt (Auflistung in beliebiger Reihenfolge):

Yakuza Remastered (3D-Actionadventure, Sega, PS4)

Überarbeitete Versionen von Teil 3, 4 und 5 der japanischen Action-Adventure-Reihe für die PS4

Ghostrunner (Egoshooter, All In! Games, PC/PS4/Xbox One)

Spielerisches Crossover aus Mirror's Edge und Cyberpunk 2077 in und um einen mysteriösen Mega-Turm.

Everspace 2 (Weltraumspiel, Rockfish Games, PC/PS4/Xbox One)

Nachfolger des erfolgreichen Indie-Roguelike-Space-Shooters, aber diesmal ohne Roguelike, dafür mit Open-World- und RPG-Elementen.

Syberia - The World Before (Adventure, Microids, Plattformen noch unbekannt)

Vierter Teil der Reihe, der die Protagonistin im Rahmen einer Ermittlung über „Kontinente und durch verschiedene Zeitabschnitte“ führt.

Port Royale 4 (Wirtschaftssimulation, Kalypso Media, PC/PS4/Xbox One/Switch)

Der neueste Serienableger der Karibik-WiSim wird von den Railway-Empire-Machern Gaming Minds realisiert.

Comanche (Action-Kampfsimulation, THQ Nordic, PC)

Fünfter Teil der Reihe, diesmal als teambasierter Online-Multiplayer-Helikopter-Shooter rund um den namensgebenden RAH-66-Comanche-Kampfhubschrauber.

Red Wings - Aces of the Sky (Action-Flugsimulation, All In! Games, PC/PS4/Xbox One/Switch)

Action-Flugsim mit Comic-Grafik und WW1-Setting

Humankind (Globalstrategie, SEGA, PC)

Civilization-Klon der Endless-Space-Macher mit der Option, im Laufe eines Spiels das gesteuerte Volk zu wechseln.

Spacebase Startopia (Weltraumspiel, Kalypso Media, PC/PS4/Xbox One/Switch)

Eine „originelle Mischung aus Wirtschaftssimulation und Aufbaustrategie“, erweitert durch „RTS-Scharmützel“ und mit einer „gehörigen Portion Humor“.

The Touryst (3D-Actionadventure, Shin'en Multimedia, Switch)

Zelda-inspiriertes Action-Adventure im Minecraft-ähnlichen Klötzchenlook

Kerbal Space Program 2 (Kreativ-Baukasten, Private Division, PC/PS4/Xbox One)

Der zweite Teil der Raketenbastelei, diesmal mit interstellaren Reisen zu fernen Sternensystemen und Gründung von Kolonien.

Little Nightmares 2 (Jump-and-run, Bandai Namco, PC/PS4/Xbox One/Switch)

Im zweiten Teil des Jump-and-runs wird es einen neuen Begleiter und erstmals auch Kämpfe geben.

Hitchhiker (Story-Adventure, Versus Evil, PC/PS4/Xbox One/Switch)

Hitchhiker ist ein Mystery-Adventure, das sich entlang abgelegener Landstraßen abspielt und in dem ihr das Rätsel hinter eurer eigenen Hintergrundgeschichte lösen müsst.

Metro Exodus: The Two Colonels (Egoshooter-DLC, Deep Silver, PC/PS4/Xbox One)

Erste Erweiterung zum Endzeit-Shooter, Flammenwerfer als neue Waffe, bereits erhältlich.

Knights of Honor 2 - Sovereign (Globalstrategie, THQ Nordic, PC)

Disintegration (Egoshooter, Private Division, PC/PS4/Xbox One)

Science-Fiction-Shooter ehemaliger Bungie- und Halo-Entwickler

Synced - Off Planet (MMO-Action, Tencent, PC)

MMO-Shooter mit PvE/PvP in Sci-Fi-Setting und mit Nvidias Raytracing-Technologie

Spintires - Snowrunner (Simulation, Focus Home Interactive, PC/PS4/Xbox One)

Der Nachfolger des Überraschungserfolgs Mudrunner, nun erstmals mit Schnee als Terrain.