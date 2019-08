GC19: Comanche angeschaut, flotte Multiplayerduelle gesehen

PC

Comanche bekommt nach vielen Jahren einen neuen Multiplayer-Ableger. Auf der Gamescom 2019 hat Dennis den Titel vorgeführt bekommen und erste Eindrücke von den Luftkämpfen und Drohnen erhalten.

Erstmals auf der gestrigen Gamescom Opening Night Live wurde das neue Comanche mit einem kurzen Trailer vorgestellt, nun habe ich das Hubschrauber-Actionspiel live vorgeführt bekommen. Der Titel stellt flotte Multiplayer-Luftkämpfe in den Fokus, gezeigt wurde mir ein Modus, bei dem sich ein Team in die Rolle der Verteidiger und eines in die Rolle der Angreifer begibt.

Die neue Variante rückt Drohnen in den Vordergrund, die ihr von eurem Hubschrauber entsenden könnt. Es gilt, einen wichtigen Knotenpunkt zu erreichen und dort einen EMP-Impuls zu zünden. Bis ihr jedoch die Basis erreicht, in der eure kleine Drohne ihr Werk verrichtet, müsst ihr euch erstmal durch die Verteidiger kämpfen. Sehen konnte ich zwei Helikopter-Typen, den Cyclops und den Wraith. Während ersterer eher auf Fernkampf ausgelegt ist und eine Art sich aufladendes Scharfschützengewehr nutzt, ist der Wraith eher für Nahkämpfer und Schleicher gedacht. Der Hubschrauber hält vergleichsweise wenig aus und sein Maschinengewehr hat nur eine geringe Reichweite. Allerdings kann er sich über seine Spezialfähigkeit unsichtbar machen.

Was ich an den vorgespielten Luftkämpfen sehen konnte, machte einen flotten Eindruck; der realistische Ansatz, den die Entwickler beim Fliegen verfolgen, kam dennoch gut rüber. Auch wenn der Entwickler im Cockpit weitestgehend souverän geflogen ist, eckte er doch immer wieder an Felsen an, wenn er knappe Manöver versuchte. Gespielt hat er mit Maus und Tastatur. Controller sollen aber ebenso unterstützt werden wie Flight Sticks.

Sobald sich die Drohne innerhalb der Zielgebäude befand, wurde der Spielablauf spürbar schneller. Einer der Entwickler drückte es ganz treffend aus, er nannte diese Sequenzen Arena-Kämpfe. Durch die kleinen, wendigen Flugeinheiten sind deutlich schnellere Abläufe möglich, dabei sollte aber nicht außer Augen gelassen werden, dass der eigene Helikopter draußen im Schwebezustand wartet. Wird er zerstört, endet auch der Drohnenausflug.

Daher ist es nötig, taktisch zu spielen und sich auch mit euren Teamkameraden abzusprechen. Während ihr den EMP zündet sollten sie euren Helikopter beschützen. Beachten solltet ihr ebenfalls, dass ihr eure Drohne nicht unbegrenzt weit weg von euren Heli entfernen könnt. Bricht die Verbindung ab, ist Schluss.

Die mir gezeigte Fassung war noch in der Pre-Alpha, später in diesem Jahr soll Comanche in die Alpha-Phase starten, für die sich online registriert werden kann. Anfang 2020 ist der Start in die Early-Access-Phase geplant. In dieser wird es vier Hubschrauber geben, über weitere Updates soll der Flugpark dann erweitert werden.

Was ich in diesem Zusammenhang besonders begrüßenswert fand: Neue Fluggeräte werden nicht über Mikrotransaktionen, sondern rein über verdiente Ingame-Währung freigeschaltet. Lootboxen oder Echtgeldeinsatz soll es laut den Entwicklern nicht geben. Damit wird Comanche für mich noch interessanter, als es die bereits in diesem frühen Stadium sehr rund aussehenden Dogfights ohnehin schon machen. Allerdings bin ich gespannt, wie simulationslastig die Steuerung tatsächlich ausfällt. Für Flugfreunde ist eine möglichst anspruchsvolle Bedienung natürlich perfekt, Casual-Piloten wie ich dürfen sich wohl auf etwas Einarbeitungszeit einstellen. Schick ist Comanche in dieser frühen Fassung bereits allemal geworden, den Cockpits fehlt es aber noch an Details.