GC19: Yakuza Remastered Collection mit Teil 3, 4 und 5 für PS4 angekündigt

Update vom 21. August 2019:

Die Kollegen von vg247 hakten bei Yakuza-Producer Daisuke Sato nach, ob die komplette Saga auch irgendwann auf den PC kommt. Dieser antwortete, das er das im Moment nicht kommentieren könne, aber er würde nicht sagen, dass es niemals passieren wird. Die letzten Serienteile Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 erschienen neben PS4 auch auf PC (Steam).

Ursprüngliche News vom 20. August 2019:

Sega hat im Rahmen der gamescom eine Yakuza Remastered Collection für PS4 angekündigt, die die überarbeiteten Versionen von Teil 3, 4 und 5 der japanischen Action-Adventure-Reihe enthalten wird. Damit ist die komplette Kiryu-Saga jetzt auf der PS4 spielbar Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 und Yakuza 6 - The Song of Life sind bereits verfügbar.

Die Neuauflage von Yakuza 3 (Test der PS3-Version mit Note: 7.5) ist dabei ab sofort als Download im Playstation-Store verfügbar, Yakuza 4 folgt am 29. Oktober 2019 und Yakuza 5 schließlich am 11. Februar 2020. Zum gleichen Datum wird auch eine physische Version der Sammlung erhältlich sein (siehe Teaserbild). Darin enthalten sind ein 2-Disc-Digipack, wobei sich Yakuza 3 und 4 auf der ersten und Yakuza 5 auf der zweiten Blu-ray befinden. Als besonderes Sammlerstück gibt es zudem eine PS3-Amarayhülle (ohne Spiel) vom fünften Teil, der im Westen nur als Download für PS3 veröffentlicht wurde.

Alle drei Titel der Remastered Collection, die bislang nur als Einzelversionen in Asien veröffentlicht wurden, haben ein Upgrade von 720p / 30 FPS auf 1080p / 60 FPS erhalten. Auch die Lokalisierung wurde überarbeitet, wobei die englischen Skripte für jedes Spiel überprüft und in einigen Fällen neu geschrieben wurden. Auch bislang in den westlichen Releases nicht vorhandene Inhalte wie die Mini-Spiele Mahjong, Shogi, Massage Parlor sowie Kabarett sind jetzt integriert.