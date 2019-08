GC19: Syberia - The World Before – Neues Adventure angekündigt

PC Switch XOne PS4 andere

Die Syberia-Reihe wird fortgesetzt: Nach Syberia aus dem Jahr 2002, Syberia 2 (2004) und Syberia 3 (2017, im Test mit Wertung 7.0) wurde im Zuge der in Kürze beginnenden gamescom der vierte Teil mit der Bezeichnung Syberia - The World Before angekündigt.

Allzu viele Informationen wurden bislang nicht bekanntgegeben. So heißt es zum Beispiel nur, dass sich die Protagonistin Kate Walker abermals in einer Ermittlung befindet, die sie über „Kontinente und durch verschiedene Zeitabschnitte“ führt. Zudem sollt ihr eine Reise erleben, „die in den Turbulenzen und Tragödien des 20. Jahrhunderts verwurzelt ist“.

Gearbeitet wird an Syberia - The World Before seit etwa 18 Monaten. Wenig überraschend, sollen mit dem neuen Spiel sowohl Liebhaber der Reihe als auch Neueinsteiger angesprochen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, soll euch erneut die „einzigartige“ Atmosphäre erwarten, die als Markenzeichen der Serie beschrieben wird. Weiter heißt es:

Entdeckt ein Szenario voller Mysterien, Poesie und Emotionen. Ein Abenteuer, das auf Reisen und Erkundungen, ausgeklügelten Rätseln und natürlich der fantastischen Kunst von Benoît Sokal basiert.

Für welchen Zeitraum die Veröffentlichung des vierten Syberia-Titels geplant ist, ist aktuell nicht bekannt. Gleiches trifft auf die Plattformen zu, sodass derzeit nur darüber spekuliert werden kann, ob – wie im Fall von Syberia 3 – erneut PC sowie PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch bedient werden.