Need for Speed - Heat: Termin, Infos, Pre-Order-Boni + Trailer [Upd.]

Update vom 14. August 2019, um 16: 35 Uhr

Inzwischen haben Ghost Games und Electronic Arts Need for Speed - Heat auch offiziell angekündigt. Das Spiel versetzt euch in die fiktive Metropole Palm City, die laut der Beschreibung stark von Miami inspiriert wurde. Ghost Games verspricht alles zu liefern, was Need-for-Speed-Spieler lieben. Euch erwarten „ausdrucksstarkes Tuning, eine authentische urbane Autokultur, Verfolgungsjagden mit der Polizei und eine spannende Story.“

Palm City ist offene Welt, in der Streetracer zusammenkommen, um sich zu beweisen, heißt es weiter. Dabei sollt ihr sowohl am Tage, als auch bei Nacht gegen KI und andere Spieler antreten können. So könnt ihr etwa tagsüber beim Speedhunters Showdown an legalen Renn-Events teilnehmen und die Preisgelder, das ihr durch eure Siege erhaltet in neue Fahrzeuge, Upgrades und kosmetische Verschönerungen eurer Hochleistungssportwagen stecken.

Bei Nacht baut ihr euren Ruf hingegen in illegalen Underground-Rennen auf und müsst euch vor den Cops in Acht nehmen. Die skrupellose Taskforce setzt alles daran, euch aus dem Verkehr zu ziehen und euch eure Preisgelder abzuknöpfen. „Endlose Straßen, Gefahren und Rennen zeichnen dieses Street-Racing-Erlebnis aus - Spieler tun sich mit ihrer Crew zusammen, bauen ihre Garage voller schneller Wagen auf und machen die Stadt zu ihrer Spielwiese“, so die Entwickler. Seitens Studio-Creative-Director Riley Cooper heißt es in einem Statement:

Wir bieten den Spielern mehr Möglichkeiten als je zuvor, absolut einzigartig zu sein und aufzufallen. Unsere Fans haben deutlich gemacht, dass sie mehr Autos, mehr Individualisierung und mehr Herausforderungen wollen, und wir geben bei jedem dieser Aspekte Gas. Vom Stil des eigenen Charakters über die Leistung des eigenen Wagens bis hin zur individuellen Fahrweise animieren wir in diesem neuen Spiel jeden dazu, sich kreativ auszutoben.

Need for Speed - Heat wird ab dem 8. November für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein und kann ab sofort bei den teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Neben der Standard-Version des Spiels wird hierzulande noch eine Deluxe Edition erhältlich sein. Vorbesteller der normalen Version werden mit Mitsubishi Evolution X im K.S Edition-Design als InGame-Bonus belohnt. Wer noch vor dem Launch die Deluxe Edition erwirbt, erhält neben dem besagten Fahrzeug auch den BMW i8 Coupé, Mercedes C63 AMG Coupé und den Chevrolet Corvette Grand Sport (ebenfalls alle im K.S Design), sowie exklusive Deluxe Edition-Charakter-Outfits, mehr Ingame-Geld und Rep. Wenn ihr den Titel über Need for Speed Payback auf einer beliebigen Plattform vorbestellt, erhaltet ihr zehn Prozent Preisnachlass als Treuebelohnung.

Abonnenten von EA Access Basic und Origin Access Basic können Need for Speed - Heat schon am 5. November im Rahmen der Play First Trial bis zu 10 Stunden lang anspielen. Origin-Access-Premier-Abonnenten können den Titel komplett uneingeschränkt genießen. Einen ersten Trailer zu Need for Speed - Heat könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen.

Ursprüngliche Meldung vom 12. August 2019, um 12:12 Uhr

Der neue Teil der Rennserie Need for Speed wird offenbar am kommenden Mittwoch, den 14. August 2019, enthüllt. Den Hinweis liefert die offizielle Homepage des Spiels, auf der jüngst ein Countdown gestartet wurde, der am Mittwoch um 16:00 Uhr (deutscher Zeit) ausläuft.

Was genau die Website zeigen wird, ist nicht bekannt, wahrscheinlich ist aber ein Teaser oder ein Trailer. Gameplay werden wir vermutlich erst auf der gamescom in Köln (20. bis 24. August 2019) zu sehen bekommen. Dass der Titel dort vor Ort gezeigt wird, hat EA bereits Ende Juli bestätigt. Den bisherigen Gerüchten zufolge soll der neue Teil Need for Speed - Heat heißen.