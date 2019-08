GC19: Everspace 2 bietet Open-World, Kampagne & mehr // 22-Min.-Gameplay-Video

Nachdem das Entwicklerstudio Rockfish Games am Samstag erste Bilder zu seinem neuen, noch namenlosen Spiel veröffentlicht hatte, wurde der Titel nun vor dem Beginn der gamescom offiziell angekündigt: Demnach folgt auf das im Mai 2017 veröffentlichte Everspace ein weiterer Weltraumshooter mit der schlichten Bezeichnung Everspace 2.

Wie schon beim Vorgängerspiel handelt es sich abermals um einen Einzelspieler-Titel, zu dessen Merkmalen „umfangreiche Erkundung, tonnenweise Loot und klassische Rollenspielelemente“ gehören. Im Gegensatz zu Everspace gibt es einen großen Unterschied, zumindest den bisherigen Angaben zufolge: Auf die Roguelike-Mechanik verzichtet Rockfish Games im kommenden Titel.

Erwarten soll euch eine offene, lebendige Spielwelt sowie eine Kampagne, in deren Verlauf ihr Verbündete kennenlernt, mit denen ihr zum Beispiel auch Nebenmissionen absolvieren könnt, die euch wiederum Vorteile für das Endgame verschaffen:

Zur Verfügung soll euch eine „nahezu endlose Auswahl an Schiffen“ stehen, die ihr – ähnlich wie im Vorgänger – mit Modulen, Waffen und Upgrades erweitern beziehungsweise verbessern könnt. In Bezug auf die Weltraum-Gefechte schreiben die Entwickler:

Vernichtet eure Gegner in bester Everspace-Manier: Weicht aus, rollt und boostet, während ihr in rasanten Gefechten aus allen Rohren feuert und nichts als Weltraumschrott hinterlasst. Euch steht ein großes Arsenal an Waffen und Spezialfähigkeiten zur Verfügung, um unterschiedlichste Gegner wie Drohnen, Jäger, schwere Bomber und mächtige Fregatten bis hin zu Großkampfschiffen zu vernichten. Nutzt die Umgebung zu eurem Vorteil und behaltet so auch gegen eine Übermacht die Oberhand.