GC19: Cyberpunk-Action-Spiel "Ghostrunner" angekündigt

PC XOne PS4

Der Publisher All In! Games hat im Vorfeld der kurz vor dem Start stehenden gamescom das futuristische First-Person-Actionspiel Ghostrunner für PC, PS4 und Xbox One angekündigt und infolge dessen einen actionreichen Trailer veröffentlicht, der euch einen ersten Vorgeschmack liefert, was euch im kommenden Science-Fiction-Titel des Entwicklers One More Level (God's Trigger) erwarten wird. Das Video findet ihr direkt unter dieser News zum Anschauen bereitgestellt.

Als agiler Cyber-Warrior kämpft ihr euch in den verwinkelten Straßenzügen und Gassen eines Mega-Towers empor, der letzten verbliebenen Bastion der Menschheit nach einer globalen Katastrophe. Doch nicht nur reale Menschen sind in der dystopischen Cyberpunk-Welt eine Bedrohung für euch. Auch in den digitalen Weiten des Cyberspace stößt ihr auf Widersacher, die euch an eurer Aufgabe hindern sollen: Dem großen Geheimnis um den mysteriösen Mega-Turm, letzte Stadt und Zufluchtsort der menschlichen Zivilisation sowie dessen Erbauer, auf die Spur zu kommen.

Der Release-Termin des wie ein spielerisches Crossover aus Mirror's Edge und Cyberpunk 2077 wirkenden Titels wurde bereits mitgeteilt: Ghostrunner soll in rund einem Jahr, am 6. August 2020, erscheinen.