GC19: Humankind von Amplitude ist der mögliche Civilization-Bezwinger

PC MacOS

Mit einer ganzen Reihe frischer Ideen (wobei einige auch so ähnlich schon in Endless Legend steckten) will Amplitude Firaxis Beine machen: Humankind ist ein Großangriff auf den 4X-König Civilization.

Jeff Spock, Narrative Director von Amplitude und Lead Designer Maxence Voleau (der bereits Endless Legend und Endless Space 2 verantwortete) stellten mir Humankind vor, das bei mir noch als „nicht-angekündigtes RTS“ im Plan stand. Nur, dass es kein RTS ist, sondern ein waschechtes 4X, oder, noch genauer, ein direkter Angriff auf Civilization 6.

Bereits im nächsten Jahr soll es erscheinen, und obwohl wirklich sehr viel an die übliche Civ-Formel erinnert, gibt es sieben wesentliche Unterschiede. Erstens: In der ersten, wohl nicht allzu langen Spielphase, könnt ihr gar keine Stadt gründen (was bei Civilization traditionell spätestens in Runde 3 passiert). Vielmehr zieht ihr als ein Stamm über die aufzudeckende und mit Höhenstufen aufwartende Weltkarte. Dieser Stamm wächst mit der Zeit um weiterer Jäger-Sammler-Einheiten und ihr könnt ihn auch aufteilen — genauso funktionieren alle Armeen im Spiel.

Neuerung Nummer 2: Sobald ihr durch Entdeckungen genügend Nahrungs- oder Forschungspunkte zusammen habt, beginnt ihr ein neues Zeitalter. Das geschieht sechsmal im Spiel, und jedes Mal dürft ihr zwischen zehn Kulturen (Nationen) wählen, beim ersten Mal stehen etwa Hittiten, Nubier, Harappans, Zhou, Babylonier, Ägypter, Omecs, Phönizier und Mykener zur Wahl. Jede Nation darf nur einmal vorkommen, es kann also nicht zwei Ägypter-Fraktionen geben. Jede Kultur bringt eine exklusive Kampfeinheit, ein bestimmtes Gebäude und einen weiteren Bonus (etwa Produktionsvorteile) mit, dazu wählt ihr auch noch einen „Trait“ mit ebenfalls einem Bonus. Die eigentliche Besonderheit aber ist, dass ihr diese Wahl noch fünfmal im Spielverlauf haben werdet, und so wild zwischen Völkern springt, also etwa aus Phönizien irgendwann später Deutschland macht. Das ist nicht unbedingt historisch, aber irgendwie doch schon: Schließlich zeigen selbst abgeschottete Nationen wie die Japaner diverse Einflüsse anderer Völker — und zwar sowohl kulturell als auch genetisch. Länder wie die Vereinigten Staaten oder Deutschland sowieso.

Ihr dürft übrigens auch euer bestehendes Volk behalten (an euren Besitztümern und Kampfeinheiten auf dem SPielfeld ändert sich sowieso nichts, die nennen sich einfach von einem Tag auf den anderen „Römer“ statt „Chou“): einmal, zweimal oder auch immer. Das macht euch das Spielen natürlich schwieriger, weil euch die speziellen Boni und Spezial-Truppentypen fehlen. Zum Ausgleich erhaltet ihr für eure Aktionen mehr Ruhm.

Und dieser Ruhm ist, Neuerung 3, die wichtigste, spielentscheidende Währung. Nicht das zum Schluss größte Volk gewinnt das Spiel (bei Civ 6 hängen letztlich alle Siege an der Macht einer Fraktion), sondern jenes, das über die gesamte Spielzeit die meisten Ruhmpunkte gescheffelt hat, durch Entdeckungen, Schlachten, Stadtgründungen. So kann auch eine Kultur (oder, genauer gesagt, eine Abfolge von Kulturen), die zuletzt zurechtgestutzt wurde, immer noch siegen.

Neuerung 4 im Vergleich zu Civilization 6: Es soll weniger Städte geben, weshalb die ausgewürfelte Landkarte in Regionen unterteilt ist. Wer als erstes eine Stadt in einer Region gründet, erhält diese Region, weitere Städte sind nicht mehr möglich (zudem gibt es Außenposten in ansonsten leeren Gebieten, um dort Ressourcen abbauen zu können). So soll sich der Spieler auch gegen Spielende mit einer überschaubaren Anzahl von wichtigen Städten beschäftigen, statt Mikromanagement mit dutzenden von Siedlungen zu betreiben.

Neuerung 5, wenngleich von Endless Legend wohlbekannt: Alle Parteien ziehen zeitgleich, die Züge werden am Ende der Runde ausgeführt. Das ist gewöhnungsbedürftig (ich bin kein Fan davon!), aber eben auch ein anderer Ansatz.

Neuerung 6: Kämpfe finden zwischen Armeen statt, doch Armeen können ein Dutzend Kampfeinheiten oder mehr enthalten. Wie bei Endless Legend werden beim Start des Kampfes die enthaltenen Einheiten beider Seiten über den Umkreis der Armee in der Weltkarte verteilt. Die strategische Karte wird also zur taktischen (ohne Heranzuzoomen), was besser funktioniert, als es den Anschein hat. So sind die Kämpfe taktischer als bei Civilization 6 (zumal man in Humankind, anders als bei Endless Legend, wirklich alle Einheiten einzeln ziehen darf), ohne dass die eigentlichen Bewegungen auf der Weltkarte komplizierter sind.

Neuerung 7: Die Schlachten dauern maximal drei Kampfrunden — dann sind sie für diese Gesamtrunde entweder beendet oder werden pausiert. Sprich, es folgt eine weitere strategische Runde mit Städtebau (man platziert „Viertel“ oder Spezialgebäude direkt auf die Hexfeld-Karte), Kartenaufklärung, Armee- und Schiffsbewegungen, und am Ende dieser Runde werden noch offene Kämpfe fortgesetzt. Da beide Seiten Nachschub in die Schlacht schicken können, kann es so zu jahrelangen Kämpfen kommen. Das finde ich toll, das hat mir schon bei den KOEI-Strategiespielen (Romance of the Three Kingdoms etc.) klasse gefallen.

Für mich klingt das wahnsinnig spannend und nach „unbedingt spielen wollen“, wenngleich ich dem simultanen Ziehen wenig abgewinnen kann. Und ich mache mir sorgen, ob die „Völklein wechsle dich“-Mechanik vielleicht die Immersion schädigt. Aber man muss die unterschiedlichen Kulturen wohl eher als gesellschaftliche Strömungen sehen und einfach damit klar kommen, das der Nachbar im Westen, der eben noch Indien hieß, morgen schon Japan sein kann. Grafisch ist im übrigen Humankind der erste Amplitude-Titel, der mir richtig gut gefällt: Der typisch „reduzierte“ Stil im Interface ist da, aber die Grafik ist detaillierter (beim Ranzoomen sieht man sogar kleine Leutchen in den Städten oder Tiere in der Savanne herumlaufen) und wirkt nach „realistischem Comic-Look“.

Für mich die große Entdeckung der Gamescom!