GC19: Disintegration erscheint schon 2020 // Gameplay-Trailer

PC XOne PS4

Das um den Bungie-Veteranen und Halo-Mitschöpfer Marco Letho neu formierte US-Entwicklerstudio V1 Interactive hat im Rahmen der gamescom für den erst kürzlich angekündigten Science-Fiction-Shooter Disintegration einen neuen Trailer und erste Bilder veröffentlicht. Das Video, das ihr euch unter dieser News anschauen könnt, zeigt neben einigen Render-Sequenzen auch erste Spielszenen.

Im Trailer führt ihr in Ego-Perspektive am Steuer eines an einen Destiny-Speeder erinnernden Gravcycles einen Bodentrupp in Gefechte gegen feindliche Infanterieeinheiten. Optisch lehnt sich das Spiel auch an die Dawn-of-War-Serie von Strategiespielen im Warhammer 40.000-Universum an.

In der laut Studiowebseite umfangreichen Einzelspieler-Kampagne kämpft ihr als sogenannte "Integrierte", ein menschliches Gehirn in einem Roboterskelett, gegen andere Integrierte, deren Ziel die Auslöschung der letzten nicht-integrierten Menschen ist. Darüber hinaus soll Disintegration auch drei Mehrspielermodi bieten.

Der Trailer enthält außerdem einen Hinweis auf den geplanten Erscheinungstermin und die unterstützten Plattformen. Entgegen erster Vermutungen soll Disintegration noch 2020 für PC und die aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.