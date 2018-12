Angespielt: Roguelike-Weltraumspiel Everspace jetzt für Switch

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Beim flüchtigen Faktencheck klingt Everspace nach FTL. Aber weit gefehlt. Ihr erhaltet ein actionreiches Weltraumspiel mit starkem Roguelike-Einschlag, Permadeath und persistenten Upgrades.

Immer neu, immer weiter

Die "Permanenz" stellt Everspace über die Ausrüstung her: Mit (fast) jedem Versuch wird euer Raumschiff ein kleines bisschen schlagkräftiger, oder ihr leistet euch ein neues.

Action-Ballern in alle Richtungen

Die Switch-Version

Meinung: Jörg Langer Ich bin ja ein alter Freizeit-Raumschiffkapitän, und zwar seit seligen Elite- und Starglider-Zeiten. Und Roguelikes mag ich auch, was also kann da schief gehen? Schon das eine oder andere, denn die Kombination aus "Weltraum" und "prozeduraler Generierung" sorgt bei mir seit No Man's Sky für das instinktive Einschalten der Alarmglocken. Apropos, nur einen Monat nach dessen Erscheinen begann der Early Access von Everspace -- hatten dessen Entwickler vielleicht NMS gespielt und gedacht, "das können wir besser"?



Planetenerkundung freilich gibt es hier nicht, wenngleich (wie fast alles im Spiel) der Blick von oben auf die Zufallswelten ziemlich beeindruckend ist. Überhaupt finde ich es enorm, was mir an grafischer Abwechslung geboten wird. Wusste gar nicht, dass es derart voll ist im All! Die Kämpfe sind pure Action, wobei der Auswahl der Bewaffnung schon eine wichtige Rolle zukommt.



Meinung: Jörg Langer Ich bin ja ein alter Freizeit-Raumschiffkapitän, und zwar seit seligen Elite- und Starglider-Zeiten. Und Roguelikes mag ich auch, was also kann da schief gehen? Schon das eine oder andere, denn die Kombination aus "Weltraum" und "prozeduraler Generierung" sorgt bei mir seit No Man's Sky für das instinktive Einschalten der Alarmglocken. Apropos, nur einen Monat nach dessen Erscheinen begann der Early Access von Everspace -- hatten dessen Entwickler vielleicht NMS gespielt und gedacht, "das können wir besser"?



Planetenerkundung freilich gibt es hier nicht, wenngleich (wie fast alles im Spiel) der Blick von oben auf die Zufallswelten ziemlich beeindruckend ist. Überhaupt finde ich es enorm, was mir an grafischer Abwechslung geboten wird. Wusste gar nicht, dass es derart voll ist im All! Die Kämpfe sind pure Action, wobei der Auswahl der Bewaffnung schon eine wichtige Rolle zukommt.



Die wichtigste Frage lautet aber: Kann Everspace langfristig motivieren? Nach meinen ersten Stunden damit (und eingedenk des enthaltenen Encounters-DLC) lautet meine Vermutung: Ja. Es gibt zwar auch "doofe" Partien, bei denen man noch im ersten oder bereits im zweiten System stirbt, und nichts groß geschafft hat. Aber mit der Zeit stellt sich doch ein Gefühl fürs Spiel, die Gegnertypen ein, und was die diversen Waffen und Schiffsteile bringen. Und wenn man erst mal anfängt, etwas bestimmes kaufen zu wollen, ist man dann verloren: Nur noch ein Durchgang...

Ursprünglich erschienvom deutschen Studio Rockfish Games bereits 2017, auch die Erweiterung Encounters (siehe hier den User-Artikel von Maverick ) ist schon wieder über ein Jahr alt. Deren Inhalte sind auch in der heute erschienen Switch-Fassungenthalten.Was ist Everspace überhaupt? Ein Roguelike-Weltraumspiel-Shooter. Noch Fragen? Na gut: "Weltraumspiel" dürfte klar sein. "Shooter" deutet an, dass ihr nicht gerade die Steuerungskomplexität und Simulationsqualität eineserwarten solltet. Wobei im Vergleich zu den Weltraumkämpfen vonschon ein gewisser Anspruch beim Ballern herrscht. Und "Roguelike" hat sich Everspace Stellar Edition mit dem Umstand verdient, dass ihr a) häufig und b) permament sterben werdet, dabei aber c) in aller Regel etwas für die zukünftigen Versuche mitnehmt. Nämlich Erfahrungsgewinn bei euch und Credits auf dem Konto, für Freischaltungen. Dummerweise dürft ihr die Credits nicht aufsparen, ihr müsst euch immer gleich nach dem Ableben für beispielsweise bessere Waffen, einen Scanner oder gleich ein neues Raumschiff entscheiden. Außerdem schaltet ihr Baupläne frei, die ihr mit einem guten Dutzend Ressourcen bauen könnt, auch während des Spiels.An FTL erinnert, dass ihr euch sektorenweise auf einer abstrakten Karte vorarbeitet. Anfangs habt ihr noch gar keine Ahnung, was euch erwartet, erst mit besserer Ausrüstung erfahrt ihr den Bedrohungslevel der zur Verfügung stehenden Zielsektoren oder andere Details. So werdet ihr mit der Zeit immer besser informiert und spielstärker, doch natürlich nehmen auch die Schwierigkeiten (sprich: Zahl und Stärke der Gegner) zu. Da nach jedem Spielstart eine neue Galaxie generiert wird, kann es schon mal sein, dass ihr schon im Anfangssystem zusammengeschossen werdet. Doch in aller Regel werdet ihr, nach den ersten eins, zwei Spielstunden, einige Sprünge weit kommen.Was ich bislang gekonnt übergangen habe, ist die ziemlich schöne Grafik, die auch auf der Switch schöne Planetenoberflächen, dichte Felder interessant geformter Asteroiden, Raumschiffwracks und einiges mehr auf den Bildschirm zaubert. In einige dieser Asteroiden kann man sogar hineinfliegen, um beispielsweise im Inneren Kristalle abzubauen oder wegkriechenden Schleim in einsammelbares "Gel" zu verwandeln. Abbauen von Erzen, Kristallen und Co. geschieht durch beherztes Draufballern, die so in den Raum schwebenden Ressourcen (oder auch die Hinterlassenschaften abgeschossener Feinde) sammelt man durch ungefähres Drüberfliegen auf.Womit wir beim Flugmodell wären. Mit dem rechten Stick richtet ihr euer Raumschiff aus (in Schulterperspektive, Cockpitsicht oder Egosicht ohne Cockpit), mit dem linken "straft" ihr nach oben, unten und zu den Seiten beziehungsweise zündet den Afterburner. Vor- und zurück geht es, ein wenig ungewohnt, mit "L" und "ZL". "R" und "ZR" feuern eure ausgewählte Hauptwaffe beziehungsweise Rakete ab. Für beide Waffentypen sowie den Angriffs- sowie Schild-Boost steht je ein Auswahlrad zur Verfügung, bei dessen Ausruf das Spiel ebenso pausiert wird, wie wenn ihr in den Inventar-Modus (nebst Baumodus, Sektorenkarte et cetera) schaltet.Das Kampfmodell unterscheidet ganz klassisch zwischen Schild und Rumpf, bestimmte Waffen sind gegen das eine besser oder das andere. Die Gegner fliegen schnell und aggressiv, dafür ist die Trefferbox sehr wohlwollend: Solange ein Feind so halbwegs in der Bildschirmmitte ist, während ihr abdrückt, macht ihr auch Schaden. Erwartet weniger minutenlange Dogfights mit taktischen Manövern und endlosen Loopings und mehr ein fesches Geballere. Wie gesagt, Everspace ist eher ein Shooter als eine Simulation.Neben dem Herumfliegen, Ressourcensammeln und Feinde abballern (es gibt auch Neutrale, die erst nach Beschuss aggressiv werden) gibt es Storymissionen, die durch Cutscenes eingeleitet werden. Hier gilt es dann in typischer Weltraumspielmanier, Eskortier- und Tötungsaufträge zu erfüllen. Eine nette Abwechslung, doch der Hauptreiz bleibt unverändert das immer wieder neue Ankämpfen gegen die prozedurale Galaxie. Die Hauptmotivation sind die freischaltbaren Schiffe, Waffen und Systeme, außerdem erfüllt ihr quasi nebenbei Herausforderungen wie bestimmte Kill-Zahlen und ähnliches.Die Encounters Stellar Edition enthält wie gesagt das Encounters-Addon, was der Abwechslung und Langzeitmotivation gut tut. Die Fassung ist mit Pro-Controller oder angesteckten Switch Controllern tadellos zu steuern, wenn man sich erst mal an die Schub- und Gegenschubtaste gewöhnt hat. Die Switch-Fassung sieht auch richtig gut aus, allerdings kommt es immer wieder zum Nachladen detaillierterer Texturen, wenn man schnell irgendwo hin fliegt.Dummerweise sind die Texte arg klein, und gerade in der Lernphase sollte man lieber am Fernseher oder Monitor spielen als mobil am Switch-Screen. Wenn man erst mal weiß, wie das Spiel funktioniert, sind die Texte nicht so wichtig, dann flutscht der Endlos-Raum auch unterwegs und in 720p sehr gut. Die Soundkulisse ist ebenso gelungen wie die Grafik.Wie bei allen Versionen stehen euch zu jedem Partiebeginn drei Schwierigkeitsgrade zur Verfügung (die mit mehr oder weniger Credits einhergehen), und wer es wissen will, startet einen Hardcore-Lauf. Dabei erhaltet ihr zufällig ausgewählte Handicaps und regeneriert so beispielsweise keine Boost-Energie mehr, außerdem könnt ihr euer Schiff nur am Ende eines Sektors aufwerten und euren Piloten gar nicht. Dass die Gegner extraschwierig sind auf "Hardcore", muss wohl nicht erwähnt werden.Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)