GC19: The Touryst: Actionadventure im Minecraft-Look für Switch // Trailer

Switch

Während Nintendos Direct im Vorfeld der gamescom hat das Münchner Entwicklerstudio Shin'en mit The Touryst sein neues Spiel enthüllt. Im Gegensatz zum vorherigen Rennspiel Fast RMX (im GG-Video) präsentiert sich der aktuelle Titel als Zelda-inspiriertes Action-Adventure im Minecraft-ähnlichen Klötzchenlook. Wie der Name erahnen lässt, genießt ihr als Tourist euren Aufenthalt auf den Monument Islands, wo ihr euch mit urlaubstypischen Aktivitäten wie Tauchen, Surfen oder einem Ausflug in die Spielearcade die Zeit vertreiben könnt. Interessant wird euer Urlaubstrip aber erst, als ihr die uralten mysteriösen Monumente auf der Insel genauer untersucht.

Einen ersten Eindruck vom Spiel vermitteln der offizielle Ankündigungstrailer unter dieser News und die ersten Screenshots in unserer Galerie. The Touryst soll im November 2019 via den eShop für Nintendo Switch verfügbar sein.