GC19: Globalstrategiespiel Humankind angekündigt // Trailer

PC

Entwickler Amplitude Studios (Endless Space-Reihe) und Sega haben während der gamescom Opening-Show mit Humankind ein neues historisches Globalstrategiespiel angekündigt und gleichzeitig einen entsprechenden Trailer der Öffentlichkeit vorgestellt. Das besagte Video haben wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt. Dieses zeigt größtenteils Real-Aufnahmen, erst nach eineinhalb Minuten wird auf die eigentliche Spielgrafik umgeblendet, so dass der optische Ersteindruck entsprechend kurz ausfällt. Weitere Impressionen aus dem Titel erhaltet ihr in unserer Screenshot-Galerie.

Im rundenweise ablaufenden Humankind übernehmt ihr, wie ihr es aus der Civilization-Serie bereits kennt, die Geschicke einer von mehr als 60 verschiedenen Kulturen. Ihr führt eure Untertanen durch die diversen Zeitalter und entwickelt dabei neue Erfindungen und Bauten, treibt Handel mit den Konkurrenten oder bekämpft diese in taktischen Schlachten. Als eines der besonderen Features des Spiels beworben, dürft ihr in der laufenden Partie auch das Volk wechseln. So könnt ihr beispielsweise mit den Römern beginnen und dann eure Herrschaft mit den Wikingern fortsetzen. Die speziellen Boni für die Kulturen und das unterschiedliche Gameplay sollen dafür sorgen, dass keine eurer Partien einer anderen gleicht.

Humankind soll im Laufe des nächsten Jahres für PC und MacOS erscheinen.