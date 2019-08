GC19: Port Royale 4 mit Trailer angekündigt // Erstmals rundenbasierte Gefechte

PC Switch XOne PS4

Dass sich Port Royale 4 in der Entwicklung befindet, ist bereits seit etwas mehr als drei Monaten bekannt. Nun wurde die Wirtschaftssimulation von Kalypso Media und den Gaming Minds Studios auch offiziell angekündigt – im entsprechenden Trailer wird ein Fass als Sinnbild für eine aufblühende Wirtschaft genutzt.

In den vier als umfangreich beschriebenen Einzelspielerkampagnen übernehmt ihr im 17. Jahrhundert als junger Gouverneur jeweils eine englische, französische, niederländische und spanische Kolonie. Für den Handel mit etwa 60 Städten der Karibik stehen euch 18 historische Schiffstypen zur Verfügung, die ihr in der 3D-Spielwelt unter anderem sicher durch Stürme oder vorbei an Klippen führen müsst. Hinzu kommen – eine Premiere für die Serie – rundenbasierte Seegefechte mit bis zu zehn Schiffen, in deren Verlauf ihr gegen Piraten und Freibeuter bestehen müsst.

Für die Herstellung von Waren könnt ihr aus 25 Produktionsstätten wählen. Insgesamt könnt ihr 50 Gebäude errichten, die auch Nachbarschaftseffekte bieten, wodurch die Produktivität und das Wohlbefinden der Bürger gesteigert werden können.

Erscheinen wird der vierte Teil der Port Royale-Serie aller Voraussicht nach im 3. Quartal 2020 für Windows, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die ersten Screenshots findet ihr in unserer Galerie zum Spiel.