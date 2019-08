GC19: Need for Speed Heat angespielt: Hat es das Zeug zum Superhit?

PC XOne PS4

Bullige Rennschlitten, Polizeiverfolgungen und fettes Tuning gehören in ein echtes NFS. Der neue Teil der Rennserie macht aber vieles anderes und spielt sich teils stärker die Most Wanted im Forza-Horizon-Kostüm.

Need for Speed - Heat ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die-Reihe von EA ist in den letzten Jahren, ja eigentlich fast Jahrzehnten, fast nur noch auf ein gespaltenes Echo -- und in die Kritik wegen bestimmter Spielfunktionen, vom Always-on-Zwang bis hin zu einem Zufallssystem für Fahrzeugupgrades. Mitwill Entwickler Ghost Games gerade die Fans wieder glücklich machen und den Kritikern keine große Angriffsfläche bieten.Die Messedemo erinnert zunächst an eine Mischung des schlichtgenannten Serienteil von 2015 und Rivals aus dem Jahr zuvor, also quasi stark von der-Linie inspirierte Spiele. Allerdings gibt es in der von Beginn an offen befahrbaren Spielwelt nicht nur die Nacht, sondern auch den Tag. Fließende Übergänge gibt es dabei keine, das alles passiert auf Knopfdruck.Das erste Rennen der Messedemo findet am Tag statt, mit elf KI-Gegnern, dem Maximum, das Heat anbietet. In euren Spielwelt tummeln sich bis zu 16 Fahrer, wobei mit die Entwickler im Interview garantieren, dass ich das Spiel auf komplett offline spielen können werde. Die KI, die angeblich keine Gummiband-Mechanismen besitzt, aber meinem Eindruck sehr wohl leichte Ansätze davon zeigt, agiert recht ordentlich, geht nicht zu aggressiv ans Werk. In der ersten Kurve will ich in gewohnter Need-for-Speed-Manier ein wenig die Bande benutzen, breche allerdings unerwartet durch und lande abseits der Piste. Need for Speed - Heat wird natürlich nicht auf einmal vom Arcade-Racer zur Rennsimulation. Aber dieses Mehr an Realismus gefällt mir schon mal gut. Ich muss zudem wesentlich stärker darauf achten, auch mal die Bremse zu benutzen, auch mal sanfter das Gaspedal zu verwenden. Denn gerade auf nassem Untergrund oder Rasenflächen kann man sich (für die Verhältnisse eines Need for Speed) auch mal wegdrehen und wichtige Sekunden verlieren.Während man tagsüber vornehmlich Rennen fährt, die teils auch Offroad-Pisten enthalten sollen, geht es nachts heißer her. Dann mischen sich die Cops ein, während ich mit diesmal nur acht Konkurrenten (da wechselt aber je nach Event und hat nichts mit der gewählten Tageszeit zu tun) die Checkpoints in einem Streckenrennen abfahre. Allzu klug stellen sich die Cops in der Demo noch nicht an, sie schaffen es selten, mein Fahrzeug zu rammen oder mich zum Überfahren eines Nagelbands zu zwingen. Da muss sich das Spiel noch steigern!Obwohl die Cops mich noch nicht überzeugt haben, gefallen mir die Nachtrennen besser. Denn dann fallen auch die noch vorhandenen technischen Defizite nicht so sehr ins Gewicht, wenn mal die Kollisionsabfrage Fehler zeigt oder die Grafikruckler die Spielbarkeit teils deutlich einschränken. Klar, es ist nicht der finale Zustand, aber da muss sich noch einiges bis zum Launch tun, wenn man nicht am Ende mit Performance-Krücken der Serie aus EA Black-Box-Zeiten verglichen werden möchte.Mir gefällt Need for Speed - Heat nach der Demo jedenfalls richtig gut – und Serienfans, die die letzten Teile enttäuscht hatten, könnten womöglich „It's been a long time without you, my friend!“ über die Lippen kommen. Grundvoraussetzung dafür sind aber eindeutig technische Verbesserungen, die bis zum geplanten Launch Anfang November definitiv noch bereinigt werden müssen. Darüber hinaus sehe ich trotz mancher offener Frage bezüglich des Fortschrittssystems oder der noch so gut wie unbekannten Story wenig, was einem guten Need for Speed mit Heat im Wege stünde.Autor: Benjamin Braun