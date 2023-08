Everspace 2: Launch der Konsolen-Versionen

PC Xbox X PS5 Linux MacOS

Bereits am 6. April ist der Weltraum-Shooter Everspace 2 (zum Test+) für den PC erschienen, seit dem heutigen 15. August ist er auch digital für Playstation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Wer von euch lieber eine Disk-Version in den Händen halten will, muss sich noch bis zum 3. Oktober gedulden.

Auf der Playstation 5 soll Everspace 2 laut der Entwickler mit 60 FPS laufen, außerdem werden einige der besonderen Funktionen des Dual Sense-Controllers unterstützt. So erhaltet ihr haptisches und Lautsprecher-Feedback, wenn ihr Geräte und Verbrauchsmaterialien aktiviert, eure Waffe wechselt oder im Visier feindlicher Raketen seid. Über den Widerstand der dynamischen Trigger erfahrt ihr, wenn euch die Energie für Waffen und den Boost ausgeht. Letzteren könnt ihr zudem mit Hilfe der Trigger feiner regulieren.

Die Xbox Series X-Version von Everspace 2 soll 60 FPS erreichen, während auf der Series S maximal 30 FPS möglich sind. Wie bereits die PC-Version ist auch die Konsolenfassung des Weltraumspiels im Game Pass enthalten. Play Anywhere wird ebenfalls unterstützt, so dass ihr einen auf eurem PC im Game Pass angefangenen Spielstand nahtlos auf eurer Xbox-Konsole fortsetzen könnt und umgekehrt.

Im Herbst soll es zudem ein kostenloses Update mit neuen Gegenständen, Individualisierungsoptionen und mehr geben. Eine "massive" Erweiterung des Spiels ist außerdem ebenfalls in Arbeit. Den Launch-Trailer der Konsolenfassungen von Everspace 2 haben wir für euch unter dieser News eingebunden.