GC19: Orcs Must Die 3 zeitexklusiv für Google Stadia // Trailer [Upd.]

Update vom 20. August 2019:

Nachdem Google Orcs Must Die 3 während der Stadia-Connect-Präsentation als "neuen Exklusivtitel" für seinen kommenden Streamingdienst angekündigt hatte, meldete sich Patrick Hudson, CEO vom Entwickler Robot Entertainment, auf Reddit zu Wort und stellte klar, dass es sich dabei nur um einen zeitexklusiven Deal handelt. Zum Hintergrund der Entscheidung erklärte er, dass das Studio nach der Einstellung von Orcs Must Die - Unchained verkleinert werden musste und der Fokus auf kleinere Titel umschwenkte. Nur mit der Unterstützung von Google, die selbst große Fans von Orcs Must Die seien, war die Entwicklung eines dritten Teils möglich. Mehr Informationen zu anderen Plattformen sollen demnächst folgen.

Ursprüngliche News vom 19. August 2019:

Während Googles Präsentation Stadia Connet im Vorfeld der gamescom hat Robot Entertainment mit Orcs Must Die 3 einen neuen Serienteil der bekannten Action-Tower-Defensereihe angekündigt, der exklusiv für Stadia im Frühling 2020 erscheinen soll. Dem Vorgänger Orcs Must Die 2 (Testnote: 8.0) aus dem Jahr 2012 folgte 2017 der Free-to-Play-Ableger Orcs Must Die - Unchained (im gamescom-Angespieltbericht).

Der neue Titel spielt 20 Jahre nach dem zweiten Teil und bietet eine neue Geschichte, in der der Kriegsmagier und die Zauberin den Orden wieder aufgebaut und neue junge Lehrlinge ausgebildet haben. In den War Scenarios werdet ihr mit einer überwältigenden Zahl von Hunderten von Orcs konfrontiert, denen ihr euch mit diversen Gerätschaften und Fallen entgegenstellen müsst. Einen ersten Eindruck vom Spiel vermitteln euch der offizielle Ankündigungstrailer unter dieser News und die Bilder in unserer Screenshot-Galerie.