GC19: Neues Comanche-Spiel als Multiplayer-Titel angekündigt // Trailer

Mit Comanche - Operation White Lightning erschien 1992 das erste Spiel der gleichnamigen Serie, dem im Jahr 1997 Werewolf vs. Comanche 2.0, Comanche 3 (1997) und schließlich Comanche 4 im Jahr 2001 folgten. Auf der gamescom wurde nun mit einem kurzen Gameplay-Video sowie ersten Screenshots ein neues Spiel rund um den namensgebenden RAH-66-Comanche-Kampfhubschrauber angekündigt.

Unter der Überschrift „Eine neue Ära packender Luftkämpfe“ arbeiten der Publisher THQ Nordic und der Entwickler Nukklear an Comanche, dessen Early-Access-Phase voraussichtlich im ersten Quartal 2020 beginnt. Beschrieben wird der neue Titel als teambasierter Online-Multiplayer-Helikopter-Shooter, der in naher Zukunft angesiedelt ist und für dessen Gefechte ihr aus einer Reihe von fortschrittlichen Comanche- und Drohnen-Konfigurationen wählen könnt (die Drohnen kommen beim Nahkampf in Gebäuden zum Einsatz). Durch die jeweiligen Kombinationen mit unterschiedlichen Waffen und „einzigartigen“ Gadgets sollen sich euch „viele strategische Möglichkeiten“ bieten.