GC19: Little Nightmares 2 angekündigt // Trailer

PC Switch XOne PS4

Während der gamescom Opening-Night-Live-Show haben Bandai Namco und die Tarsier Studios Little Nightmares 2 angekündigt. Während sich der atmosphärische Vorgänger Little Nightmares (Testnote: 8.0) noch ausschließlich auf Six und ihre Flucht fokussierte, bekommt ihr im zweiten Teil mit Mono einen neuen Charakter als Begleiter. Zusammen geht ihr auf die Reise zu einem Ort, der Signal Tower genannt wird. Der Trailer unter dieser News vermittelt die schon bekannte düstere und verstörende Atmosphäre des ersten Serienteils und zeigt dabei auch weitläufigere Außenareale. Erstmals werdet ihr im Spiel auch etwas kämpfen können, wobei die im Video gezeigten Küchenutensilien wahrscheinlich mehr der Verteidigung dienen werden.

Little Nightmares 2 soll 2020 für PC (Download), PS4, Xbox One und Switch erscheinen.