Everspace 2: Letztes Early-Access-Update vor Release (+ Trailer)

PC XOne PS4

Mit „Ancient Rifts“ erlaubt das letzte Early-Access-Update des Weltall-Shooters Everspace 2 (im Check) vor der geplanten Veröffentlichung 2023 einen Blick aufs Endgame. Gemeinsam mit einem eurer Begleiter öffnet ihr Portale, die euch in eine surreale Zwischenwelt führen. Die Schwierigkeit der Rifts könnt ihr anpassen und so eure Chance auf legendäre Beute erhöhen. Im Rift angekommen, habt ihr jedoch keine Möglichkeit mehr, eure Waffen zu ändern. Nach der ersten Hürde taucht ihr tiefer in den Rift ein, bewältigt größere Gefahren und stellt euch abschließend dem Rift-Boss.

Zusammen mit weiteren Ausrüstungsgegenständen hat ROCKFISH Games in dem Update Nebenmissionen und Aufgaben hinzugefügt, das Racing-Minigame überarbeitet sowie Interface und Levelsystem verbessert. Im Release-Trailer für das Update gibt es auch noch ein paar Häppchen, die nächstes Jahr mit der Version 1.0 erscheinen sollen. Deren genauer Termin steht noch nicht fest.