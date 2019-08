GC19: Red Wings - Aces of the Sky angekündigt // Trailer

PC Switch XOne PS4

Im Actiontitel Red Wings - Aces of the Sky könnt ihr ab Mitte 2020 verschiedene Kampfflugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg durch Dogfights steuern. In dem Titel von All in! Games spielt ihr historische Ereignisse aus dem Krieg nach, wobei die Geschichte in überzeichneten comicartigen Zwischensequenzen erzählt wird. Dabei verdient ihr euch Skillpoints und baut eure Pilotenfähigkeiten mit dem Ziel aus, in die Schwadron des legendären Kampffliegers Manfred von Richthofen, auch bekannt als der "Rote Baron", aufgenommen zu werden. Insgesamt stehen euch mehr als zehn verschiedene historische Kampfflugzeuge der Entente und der Mittelmächte zur Verfügung. Zudem verfügt das Spiel über einen lokalen Koop-Modus.

Red Wings - Aces of the Sky soll am 25. Juni 2020 für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Erste Eindrücke vom Gameplay zeigt euch der folgende Trailer: