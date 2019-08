GC19: Kerbal Space Program 2 für das Frühjahr 2020 angekündigt

PC XOne PS4

Im Rahmen der Opening-Night-Live-Show zur gamescom 2019 haben Star Theory und Private Division Kerbal Space Program 2 angekündigt. Der zweite Teil der Raketenbastelei wurde laut den Entwicklern gründlich überarbeitet, wie sie auf der Homepage des Spiels schreiben:

(...) Kerbal Space Program 2 wurde von Grund auf überarbeitet, um den Anforderungen einer modernen Weltraumforschung der nächsten Generation gerecht zu werden. Dabei wurden die monumentale Basis des ersten Spiels beibehalten.

Im Detail bedeutet das, dass euch unter anderem der Einstieg in den Aufbau eures Raumfahrt-Programms mit neuen Tutorials und einer verbesserten Benutzerführung erleichtert werden soll. Zudem wird die Spiel-"Welt" erweitert, ihr könnt nun interstellare Reisen zu fernen Sternensystemen unternehmen und dort sogar Kolonien gründen. Mit den vor Ort abgebauten Ressourcen lasst ihr dann im Anschluss neue Technologien entwickeln und brecht zu noch ferneren Himmelskörpern auf. Zu guter Letzt soll Kerbal Space Program 2 nun auch die für seinen Vorgänger oft geforderte Möglichkeit von Multiplayer-Partien bieten.

Den Ankündigungs-Trailer von der gamescom haben wir euch gleich am Ende dieser News eingebettet. Für einen etwas tieferen Einblick haben die Entwickler auch einen Developer Story Trailer veröffentlicht, den wir euch in den Quellen verlinkt haben. Kerbal Space Program 2 soll im Frühjahr 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.