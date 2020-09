PC XOne PS4

Zufall oder nicht, auf Gamers Global gibt es viele bekennede Retro Fans. Diese wollen natürlich auch gut mit neuen Artikeln versorgt werden, so dass wir uns dieses Wochenende nicht nur mit LAN-Partys beschäftigen, sondern auch anschauen, ob sich Retro nicht sogar gut mit Mordernem verträgt. Ein Blick über den Tellerrand lässt uns das Thema Clickbait anschauen und vielleicht bald umgehen. Wir erinnern uns an die The Bard's Tale-Reihe, schauen uns den letzten Generationswechsel der Konsolen nochmal an und stellen fest, dass Spiele-Apps immer mehr Umsatz generieren.

Retro, brandneu

golem.de, vom 22.09.2020, von Rainer Sigl

Retrospiele sind beliebt wie nie. Es gibt ganze Zeitungen die sich mit nichts anderem beschäftifen, wie z.B. die Retro Gamer. Doch was fasziniert die Retro Spieler? Es kommen ja, insbesondere im Indie Bereich, immer mehr Retro-like Spiele auf den Markt. Pixeloptik, oder einfach nur Remakes und Remasterd sieht man an allen Ecken. Jetzt ganz neu z.B. die Remakes zur Mafia-Reihe (siehe auch die Serienliebe) Funktionieren vielleicht aber auch Retro-Ideen in modernem Gewand?

Auf den ersten Blick sind es zwei verschiedene Welten: hier die aktuellen Hochglanz-Computerspiele, die das Medium Games mit beeindruckender Grafik und Massenappeal in die Zukunft führen wollen, dort der Blick durch die nostalgisch verklärte rosa Brille auf Brotkasten (der Heimcomputer C64), Pixelart und Retrobörsen. Mutmaßlich oft schon ältere Semester mit langer Spielebiografie blicken auf aktuelle Spiele mit Verachtung herab - oder tragen das neue Call of Duty zumindest nur heimlich nach Hause. Früher war alles besser, komplexer und interessanter, finden sie.

Clickbaiting: Das Geschäft mit den Klicks

deutschlandfunk.de vom 24.09.2020, von Michael Borgers

Auch wenn das Thema nur indirekten Bezug hat, so ist es doch auch etwas, das die Spieleinteressierten betrifft. Zu oft hat man vielversprechende News und Überschriften mit nichts als heißer Luft dahinter. Ein Artikel beleuchtet das Thema etwas, stellt eine Gerichtsentscheidung vor und technische Abhilfe in Aussicht.

Sensationelle Überschriften, skandalisierende Tweets, Bilder von Prominenten: Um Menschen zu erreichen, versprechen Medien oft mehr, als ihre Inhalte halten. Mit diesem sogenannten Clickbaiting befasst sich nun auch der Bundesgerichtshof. Und auch für die Forschung ist das Thema interessant. Roger Willemsen selbst machte 2015 seine Krebserkrankung publik. Willemsen war im deutschsprachigen Raum als Publizist und Rundfunk-Moderator bekannt, entsprechend groß war das öffentliche Interesse. Viele Redaktionen berichteten über die Neuigkeit, die meisten angemessen, mal sachlich, mal persönlich betroffen.

Legendäre Rollenspielreihen: The Bard's Tale

buffed.de vom 13.09.2020, von Benedikt Plass-Fleßenkämper und Susanne Braun

The Bard's Tale IV hat die Meinungen gespallten. Ist das noch The Bard's Tale fragt Spieleveteran Heinrich Lenhardt? Doch was ist denn überhaupt dieses The Bard's Tale? Woher kommt es denn und warum?

Das Bindeglied von Ultima und Dungeon Master ist The Bard's Tale: Das Rollenspiel gilt als erster Genre-Vertreter, dessen Macher sich ernsthaft um eine ansehnliche Präsentation bemühten. Doch auch sonst hat das Fantasy-RPG die Spielewelt nachhaltig beeinflusst. Im Jahr 1985 herrschten die US-Unternehmen Origin Systems und Sir-Tech allein über die Welt der Computerrollenspiele. Doch so spielerisch revolutionär Ultima und Wizardry auch waren, so karg wirkten sie aufgrund ihrer lediglich zweckmäßigen Grafik. Der junge Kalifornier Brian Fargo, Jahrgang 1962, und sein 1983 gegründetes Entwicklungsstudio Interplay Productions (ab 1998 Interplay Entertainment) entwarfen deshalb mit Tales of the Unknown: Volume I - The Bard's Tale ein eigenes Rollenspiel, bei dem sie sich bewusst auch auf das äußerliche Erscheinungsbild konzentrierten.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Höchste Generationszeit

gamersglobal.de vom 18.11.2013, von Heinrich Lenhardt

Der Wechsel von der aktuellen Konsolengeneration auf die Next-Gen steht kurz bevor. Die Hersteller feierten diverse Showcases und Vorstellungen. Sie positionierten sich, gaben Preise bekannt und zeigten ihr Lineup. Mit Spannung wird nun aber erwartet wie sich die neuen Vertreter so machen. Um die Wartezeit zu verkürzen hier der Ersteindruck über die PS4 vom Spieleveteranen Heinrich Lenhardt. Vielleicht gibt es ja Weißheiten die auf die neue Generation auch passen?

Die Spielkonsole ist tot, es lebe die Spielkonsole: Laut Sony wurden in den ersten 24 Stunden rund 1 Million PS4 in Nordamerika abgesetzt. Eine davon steht im Wohnzimmer von Heinrich Lenhardt, der sich angesichts des Zuwachses wie ein frisch gebackener Vater fühlt: erschöpft, mitunter leicht irritiert, aber letztendlich glücklich. Die rationellen Schlauberger haben im Prinzip natürlich recht, wenn sie die Dummheit der Leute bekopfschütteln, welche sich eine neue Spielkonsole gleich am ersten Tag holen. Ein paar Monate sollte man doch warten, bis sich Angebot und Nachfrage austariert haben und es mehr lohnende Spiele gibt! Noch vernünftiger wäre es freilich, ein ganzes Jahr auszuharren, um von Bundles und Sonderangeboten zu profitieren. Oder gleich zwei bis drei Jahre lang Zurückhaltung üben, weil eine günstigere und kompaktere "Slim"-Version der Hardware doch nur eine Frage der Zeit sein kann... und so weiter, und so fort.

Fundstück: So viel Technik steckt in einer Lan-Party

faz.net vom 13.04.2018, von René Meyer

Der eine oder andere wird es noch selbst mitgemacht haben. LAN-Partys. Diese gibt es inzwischen nur noch selten, aber früher waren sie doch immer wieder zu sehen. Dabei schwankte die Größe der Veranstalltung erheblich. Von kleinen Treffen im Freundeskreis mit 10-20 Teilnehmern bis hin zu mehreren hundert Teilnehmern war alles möglich. Doch was ist eigentlich technisch für eine größere Veranstalltung notwendig gewesen?

Ballern und Chatten im großen Maßstab: E-Sport-Veranstaltungen elektrisieren die Massen. Wie funktionieren Technik und Infrastruktur auf so einem Wettbewerb? Tausendsiebenhundert Spieler in einer Halle, doch es geht nicht um körperliche Ertüchtigung, sondern um die digitale im Rahmen eines E-Sport-Festivals. Der sportliche Wettkampf mit Computerspielen wird in aller Welt immer beliebter. Ob das Sport ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber Großveranstaltungen wie der „ESL One“ ziehen in den Multifunktionsarenen von Köln oder Hamburg mehr als 15 000 Zuschauer an. Am Anfang des Jahres fand in Leipzig die größte Lan-Party Deutschlands statt, die seit 2004 bestehende „Dreamhack“. Wir haben uns die Technik und Infrastruktur angesehen, einen Blick hinter die Kulissen geworfen und gefragt, wie Vernetzung und sportlicher Wettbewerb funktionieren

Umsatz mit Spiele-Apps wächst im ersten Halbjahr um 23 Prozent

game.de vom 09.09.2020, von Benedikt Plass-Fleßenkämper und Susanne Braun

Auch wenn auf Gamers Global primär nur Spiele für den PC und die gängigen Konsolen behandelt werden, finden sich doch immer wieder Ausnahmen (z.B. im Jörg Spielt) so dass auch Spiele-Apps thematisiert werden. Wie jetzt der Verbande Game berichtet, wächst der Umsatz bei Spiele-Apps deutlich. Ob hier von den Spieleseiten irgendwann auch Tests oder Kurationen von Spiele-Apps erfolgen oder ob das ein Nieschenthema bleiben wird, klärt der Artikel zwar nicht aber er zeigt was die Umsätze generiert.

• Mit Spiele-Apps wurden 1,1 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland umgesetzt

• Rund ein Drittel der Spielerinnen und Spieler hat während der Corona-Krise häufiger gespielt als sonst

• „Ob alleine oder gemeinsam mit Familie und Freunden: Während der Corona-Krise ist mit dem Smartphone besonders häufig gespielt worden.“ Games für Smartphones und Tablets waren im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland besonders beliebt. Das zeigen erstmals veröffentlichte Marktdaten für Spiele-Apps, die der game – Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens App Annie heute veröffentlicht hat. Danach ist der Umsatz mit Spiele-Apps für Smartphones und Tablets im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 23 Prozent gewachsen.

