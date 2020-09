Spiele-Check: Super Mario 3D All-Stars - Zeitlose Hüpfspaß-Sammlung

Switch

Super Mario 64 bietet weiterhin nur ein 4:3 Seitenverhältnis und hat überall schwarze Balken. Am TV stört das kaum, aber im Handheld-Modus leidet der Spielspaß.

Super Mario Sunshine mit seiner Wasserkanone war offensichtlich ein Vorbild für Splatoon!

Super Mario Galaxy gilt zurecht als einer der besten Serientitel.

Diewerden 35 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums bringt Nintendo miteine Sammlung der ersten drei 3D-Marios auf die Switch:(N64, 1997),(Gamecube, 2002) und(Wii, 2007). Zumindest die Sammlung könnt ihr nur bis 31.3.2021 erwerben . Anders als beifür das Super Nintendo oder vor einem Jahrspendiert Nintendo den Klassikern jedoch kein Remake, sondern "nur" aufgehübschte und mittels Emulator laufende Remaster-Versionen. Trotzdem bin ich frohen Mutes mit Pro-Controller und auch im Handheld-Modus losgehüpft.Super Mario 64 ist als erstes 3D-Mario nicht nur ein Meilenstein in der Seriengeschichte. Es setzte zugleich Standards für 3D-Spiele, wie die drehbare Kamera oder Schleichen mit dem Analogstick. Als Mario einer Einladung zu einer Kuchenparty folgend am Schloss von Prinzessin Peach ankommt, stellt er fest, dass dieses von Bowser übernommen wurde. Darum sammelt ihr Power-Sterne, um in immer mehr Räume zu kommen und letztlich Peach zu retten. Dazu hüpft ihr in Gemälde, hinter denen sich jeweils eine offene Spielwelt verbirgt. Dort bewältigt ihr verschiedenste Aufgaben oder besiegt Bosse und kommt so an immer mehr Sterne. Obwohl es nicht die erste Portierung ist, gibt es auch noch einige Schwachpunkte: Die Kamera ist hakelig, manchmal schaut ihr durch Levelwände und jedes Mal, wenn ihr einen Stern gesammelt habt, kommt ihr automatisch zurück ins Schloss. Die sehr seltene Sprachausgabe ist qualitativ unterirdisch.Die Auflösung wurde zwar auf 720p hochgeschraubt, das Seitenverhältnis bleibt aber leider bei 4:3. Die Welt bleibt polygonarm und einige Texturen wirken nach heutigen Maßstäben verwaschen. So alt wie das Spiel ist, wirkt auch die Grafik. Als ich jedoch vor einigen Jahren Super Mario 64 auf dem N64 nachholen wollte, schreckte sie mich noch ab. Das war diesmal nicht der Fall! So dezent die Veränderungen auch scheinen, so wirksam sind sie. Denn das Spiel ist insgesamt vor allem deutlich schärfer, Treppchenbildung an den Kanten entfällt, HUD- und Menü-Grafiken wurden erneuert. So macht Super Mario 64 auch heute noch richtig Spaß!Super Mario Sunshine startet ungewöhnlich: Auf dem Flug in den Urlaub machen Mario, Peach und ihre Begleiter eine Notlandung. Das Inselparadies um die Hub-Stadt Delfino Plaza wird von einer heißen Glibbermasse heimgesucht. Dahinter steckt eine Person, die Mario extrem ähnlich sieht. Prompt wird der Klempner zum Aufräumen verdonnert, wozu er seine Wasserspritzpistole, die auch als Jetpack oder Raketenantrieb dient, einsetzt. Super Mario Sunshine ist vielleicht nicht der populärste Mario-Titel, verlässt nun aber erstmals die heimischen Gamecube-Gefilde. Dazu wurde das Seitenverhältnis auf 16:9 modernisiert und die Auflösung auf 1080p beziehungsweise 720p im Handheld-Modus angehoben. Hinzu kommen neue HUD- und Menü-Grafiken. Wie im Original flimmert die Grafik immer wieder, vor allem in der Ferne. Das soll vielleicht Hitzeflimmern sein, wirkt aber auf mich unschön. Da die Switch keine analogen Trigger hat, entfällt das wohldosierte Spritzen. Negative Gameplay-Auswirkungen habe ich dadurch bislang nicht erlebt. Super Mario Sunshine sieht gut aus, lässt sich gut steuern und das Remaster ist die perfekte Chance, es endlich nachzuholen.In Super Mario Galaxy entführt Bowser nicht nur die Prinzessin, sondern gleich ihr ganzes Schloss. Keine leichte Rettungsmission, aber Mario wird von Rosalina, deren Sternwarte als Basis dient, und den Sternwesen Lumas unterstützt. Super Mario Galaxy ist ein unglaublich kreatives und vielfältiges Jump and Run, an dem für Genreliebhaber auch heute kein Weg vorbeiführt. Technisch wurde die Auflösung auf 1080p beziehungsweise 720p gehoben, HUD- und Menü-Grafiken erneuert. Das Spiel sieht klasse aus und spielt sich auch so. Als Wii-Titel setzt es erwartungsgemäß auf Bewegungssteuerung. Die Wirbelattacke könnt ihr per Knopfdruck oder Fuchteln auslösen. Per Controller-Neigung lenkt ihr einen kleinen Stern auf dem Bildschirm, um Sterne einzusammeln oder gezielt auf Objekte zu schießen. Im Handheld-Modus müsst ihr das umständlich über Touch-Steuerung erledigen. Ein Surf-Rennen auf einem Rochen klappt mit einem Controller gut, im Handheld-Modus müsst ihr das ganze Gerät ständig kippen. Das mindert sowohl Präzision als auch Spielspaß. Ich rate daher aus Steuerungsgründen davon ab, Super Mario Galaxy im Handheld-Modus zu spielen. Genießt es lieber am großen TV.Nintendo bietet mit der Super Mario 3D All-Stars-Sammlung drei Remaster von Klassikern, die gelungen auf die aktuelle Hardware übertragen wurden. Positiv ist auch, dass ihr euch stets die Steuerungsoptionen im All-Stars-Menü anschauen könnt. Bei Super Mario 64 hätte ein etwas höherer Aufwand aber nicht geschadet. Zumindest das 16:9-Format wäre schön gewesen. Insbesondere, wenn ihr die drei Spiele noch nicht euer eigen nennt, ist die Sammlung eine tolle Chance, sie nachzuholen. Und die solltet ihr als Genre-Fans auch nutzen, denn alle drei Titel machen heute noch richtig Spaß. Allein schon aufgrund des höheren spielerischen Anspruchs gefallen sie mir sogar deutlich besser als Super Mario Odyssey (zum Test) Wenn ihr vor allem auf den Handheld-Modus abzielt, solltet ihr euch den Kauf aber gut überlegen, da in diesem Modus nur Super Mario Sunshine glänzt. Wie auch bei Super Mario Odyssey schaut ihr als Freunde des Couch-Koop in die Röhre. Aber der Release der Portierung des tollenrückt ja immer näher. Es bleibt auf jeden Fall noch Zeit genug, sich alleine der gelungenen All-Stars-Sammlung zu widmen!