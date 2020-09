Antimatter: 4X-Weltraum-Kolonialisierung // Kickstarter erfolgreich

PC Linux MacOS

Crowdfunding ermöglicht dem bekannten Gamedesigner Chris Roberts seit vielen Jahren und mit Millionen von Dollar, seinen Traum vom großen Weltraumspiel Star Citizen auszuleben. Doch Kickstarter erzählt auch sehr viel kleinere Geschichten. Eine davon handelt von Geoffroy Pirard und seinem Spiel Antimatter, das innerhalb von nur 24 Stunden nach dem Start der Kampagne erfolgreich finanziert wurde; wenn auch in einer ganz anderen Dimension.

Antimatter soll ein 4X-Sandbox-Strategiespiel in einem prozedural generierten Universum werden. Geplant ist es, Sternensysteme zu kolonialisieren, eigene Rauschiffe und Raumstationen zu konstruieren und ganze Städte auf Planetenoberflächen, im Untergrund und sogar auf Asteroiden zu errichten. Die Stadtplanung erfolgt in einer 2D-Seitenansicht, die aufgrund des Pixellooks an Terraria erinnert, und eine voll zerstörbare Umgebung mit Physiksimulationen für Wasser und Lava beinhalten soll.

Ein weiterer Fokus des Spiels soll auf der Erforschung fremder Welten liegen. Zahlreiche Vegetationsarten, antike Zivilisationen und versteckte Geheimnisse sollen in eine abwechslungsreiche Story eingebunden werden. Und natürlich wird es Kämpfe geben, vermutlich in Echtzeit und mit frei konfigurierbaren Waffensystemen. Trotzdem soll es euch freistehen, als gefährlicher Pirat, Händler oder friedlicher Forscher die Galaxie zu erobern. Als Vorbilder dienen hier Pirates! und Mount & Blade - Warband.

Im Gegensatz zu Chris Roberts ist der Gamedesigner Geoffroy Pirard ein Einzelkämpfer, der kein Geheimnis daraus macht, dass er das Spiel in seiner Freizeit entwickelt. Der 26-jährige Franzose betreibt tagsüber ein kleines Ladengeschäft und programmiert nur nach Feierabend an Antimatter. Die Finanzierungssumme von 2.500 Euro benötigt er daher nicht für die eigentliche Fertigstellung des Spiels, sondern will damit externe Grafiker und professionelle Übersetzer anheuern. Dank vieler Backer aus Deutschland steht neben Französisch und Englisch auch eine deutsche Übersetzung ganz oben auf der Wunschliste.

Noch bis zum 15. Oktober könnt ihr das Projekt ab einem Betrag von 18 Euro unterstützen. Bislang gibt es nur ein Stretch-Goal bei 10.000 Euro. Bei Erreichen verspricht der Entwickler den Einbau eines planetenweiten Terraformings. An der 10k-Hürde ist Pirard allerdings im ersten Versuch gescheitert. Die jetzige, erfolgreiche Kampagne ist bereits sein zweiter Versuch. Geplant ist die Veröffentlichung von Antimatter im Oktober 2021 auf Steam für PC, Linux und MacOS – das Beispiel von Star Citizen zeigt aber deutlich, warum Zeitangaben zur geplanten Fertigstellung mit Vorsicht zu genießen sind.