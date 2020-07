Mafia - Definitive Edition: Etwa 15 Min. langes Video stellt Mission & mehr vor

PC XOne PS4

Wie vor zwei Wochen angekündigt, veröffentlichte 2K Games heute ein Video zum kommenden Remake des ersten Mafia-Teils. Die als „Official Gameplay Reveal“ bezeichnete Aufnahme dauert mehr als 14 Minuten und wird von Haden Blackman kommentiert, der beim Entwickler Hangar 13 den CCO-Posten innehat.

Im Verlauf der Aufnahme erhaltet ihr unter anderem Eindrücke von der Grafik und dem Sound im Allgemeinen sowie zum Beispiel von den Charakteren oder den „zeitlich authentischen Fahrzeugen und der malerischen Skyline“ im Speziellen. Präsentiert wird euch außerdem die Mission „Ein Ausflug aufs Land“, die der Protagonist Tommy etwa in der Mitte der Kampagne absolvieren muss. In diesem Zusammenhang heißt es:

Lass die unheilvolle Atmosphäre eines geplatzten Deals im strömenden Regen auf dich wirken und sieh Tommy und Paulie dabei zu, wie sie ihrem Freund Sam bei einer wilden Schießerei in einer Scheune zur Hilfe eilen.

Aufgrund der Verschiebung durch die Covid-19-Pandemie erscheint Mafia - Definitive Edition am 25. September 2020 (ursprüglich war Ende August vorgesehen). Bei Interesse könnt ihr den Titel für etwa 40 Euro erwerben. Zusätzlich besteht für circa 60 Euro die Möglichkeit, die Mafia-Trilogie zu erstehen, die auch Mafia 2 in Form eines Remasters und Mafia 3 als schlichten Re-Release umfasst. Weitere Informationen zu den Versionen könnt ihr in dieser News nachlesen.