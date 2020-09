Baldur's Gate 3: Early-Access-Start verschoben

PC

Larian Studios hat den geplanten Start von Baldur's Gate 3 (in der Preview) um eine Woche auf den 6. Oktober 2020 verschoben. Laut der Ankündigung auf Twitter sind der Grund dafür Stabilitätsprobleme und einige unvorhergesehene Verzögerungen, die unter anderem für zu spät abgegebene Übersetzungen sorgten. Das belgische Studio geht aber davon aus, dass die zusätzliche Woche ausreicht, um die Übersetzung zu überarbeiten und die Zahl der Crashes einzudämmen.

Zudem gehen die Entwickler im Community-Update 7 auf die Charakter-Dynamik in der Party und Romanzen ein. So soll sich die Beziehung zu euren Begleitern möglichst natürlich über den Verlauf des Abenteuers entwickeln. Wie nahe sich Figuren kommen hängt dabei nicht nur von grundlegenden Eigenschaften wie Geschlecht, Klasse und Volk ab, sondern vor allem davon, wie eine Figur zu euren Entscheidungen und den gemeinsamen Erlebnissen steht. In unserem Interview mit Design Producer David Walgrave wollte sich der noch nicht dazu äußern, ob es auch sexuelle Beziehungen in Baldur's Gate 3 geben wird. Das Community-Update bestätigt nun, dass ihr mit euren Begleitern auch körperlich werden könnt. Die Video-Fassung des Updates haben wir euch direkt unter diesen Zeilen eingebunden.

Die Early-Access-Version von Baldur's Gate 3 erscheint zum Vollpreis auf Stadia, Steam und GOG und die Veröffentlichung war zuvor für den 30. September angekündigt worden. Um euch die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, schaut doch in unseren Meinungsartikel: Baldur's Hate hoch 3 von Harald Fränkel.