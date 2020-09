Microsoft kauft Bethesda-Mutter Zenimax [U]

Update: Mittlerweile haben die Beteiligten klargestellt, wie mit der Plattformexklusvität verfahren wird.

Wie Microsoft soeben per Pressemitteilung bekannt gab, kauft der Redmonder Konzern die ZeniMax Media Inc. für 7,5 Milliarden US-Dollar. Zenimax ist eine Holding-Gesellschaft, die neben den Bethesda Game Studios (Fallout 4) unter anderem die Arkane Studios (Dishonored), id Software (Doom und Quake), Machine Games (Wolfenstein - The New Order) sowie den Elder Scrolls Online-Entwickler ZeniMax Online Studios hält.

In einem nächsten Schritt soll der Zenimax-Katalog im Gamepass für Konsole und PC verfügbar werden. In der Pressemitteilung nannte Microsoft noch einige Zahlen. So hat der Gamepass mittlerweile 15 Millionen Abonnenten und die Zahl der Xbox-Studios steigt von 15 auf 23. Phil Spencer, Head of Xbox, hat gegenüber Bloomberg klar gestellt, dass die zeitliche Konsolenexklusivität von Deathloop und Ghostwire - Tokyo auf der Playstation erhalten bleibt. Bei zukünftigen Bethesda-Titeln wird man eine Xbox-Exklusivität, in welcher Form auch immer, je Titel einzeln betrachten.

Die Strukturen sowie die Geschäftsführung der ZeniMax Media bleiben laut Microsoft unverändert.