PS5: Abwärtskompatibel zu "99 Prozent" aller PS4-Titel

PS5

Während Sony im jüngsten PS5-Showcase Erscheinungstermin und Preis der beiden Modelle bekannt gab, hielt sich der japanische Konzern mit weiteren Details zur Abwärtskompabilität der Next-Gen-Konsole zurück.

Sony-CEO Jim Ryan gab nun in Interviews weitere Statements zu dem Feature ab: Er gab gegenüber der Washington Post an, dass PS4-Titel zu "99 Prozent" auf Sonys neuer Konsole laufen werden. Im Interview mit der Famitsu bestätigte er wiederum, dass die Abwärtskompabilität nicht die früheren Generationen PS1, PS2 und PS3 umfasst.

Damit hat Microsoft in dem Bereich die Nase vorn, da die Xbox Series Abwärtskompabilität für ausgewählte Titel sämtlicher früherer Xbox-Generationen bietet.

Auf der offiziellen Website zur PS5 wird inzwischen die Abwärtskompabilität damit beworben, dass bei ausgewählten Spielen für PS4 und PS VR "höhere und flüssigere Bildfrequenzen" erreicht werden.

Im März 2020 hatte System-Architekt Mark Cerny in einer GDC-Präsentation noch geäußert, dass PS4-Spiele in einem speziellen Legacy-Modus auf der Playstation 5 laufen werden. Der wurde mit den hundert beliebtesten PS4-Spielen getestet, von denen "fast alle" laufen sollten. Die restlichen PS4-Spiele sollten nach damaliger Aussage schrittweise über ein Prüfverfahren integriert werden (siehe PS5: Vollständige Spezifikationen vorgestellt).