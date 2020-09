GG-Rückblick KW 36/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Iron Harvest ab 44,38 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 36: Rückblick von Sonntag, 30. August, bis Samstag, 5. September 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Im Verlauf der letzten Woche veröffentlichten wir unter anderem Tests zu Iron Harvest und Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Hinzu kommen die jüngste Kolumne von Michael Hengst, das Premium-Magazin 8/2020, eine neue Ausgabe des „Darauf freut sich die Redaktion“-Formats sowie weitere Episoden unserer beiden aktuellen Let's Plays. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die Vorstellung der neuen Nvidia-Grafikkarten sorgte dafür, dass die entsprechende News die mit Abstand am häufigsten aufgerufene der vergangenen Woche darstellt. Ebenfalls größeres Interesse erfuhren die Meldungen zu Super Mario 3D All-Stars, dem Verkaufsstopp der Oculus VR in Deutschland oder auch die Ankündigung der Nextgen-Fassung von The Witcher 3. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 8. September (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Nicht mehr lange, dann besteht GamersGlobal elf Jahre. Vor dem Hintergrund einer ähnlichen, letztjährigen Aktion wird auch in diesem Jahr ein Community-Projekt durchgeführt, bei dem User andere User beschenken können. Aus der Feder der User-Autoren stammen ein Spiele-Check zu Hearts of Iron 4 sowie ein Artikel über einen Gaming-Stuhl:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen – sofern es Material zur Auswahl gibt – auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

» Kudost exzessiv. «

— paschalis am 4. September 2020

❺ ⚊ KW 36/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Das letzte Spiel zur Mad Max-Filmreihe ist nun auch schon wieder etwa fünf Jahre alt, wie die Stunde der Kritiker aus dem Jahr 2015 deutlich macht. Gleiches gilt zum Beispiel für Baphomets Fluch 5 - Der Sündenfall und Act of Aggression. Mittels User-Artikel könnt ihr euch über Plants vs. Zombies - Garden Warfare informieren; im Newsbereich schrieben wir seinerzeit über YouTube-Werbung, ein Daffy-Duck-Spiel für den C64 oder auch Monkey Island:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

