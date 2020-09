MoMoCa #364

Teaser Don Jörg und Capo Hagen besprechen im Montagmorgen-Podcast Themen, die ihr nicht abschlagen könnt und beantworten einen Berg an User-Fragen.

Diese Woche steht klar im Zeichen der Mafia - Definitive Edition: Im Test und der Stunde der Kritiker nehmen wir uns die generalüberholte Neuauflage des Klassikers vor und in der Serienliebe führt euch Benjamin nochmal die Entwicklung der Reihe auf seine persönliche Art vor Augen. Aber das ist nicht das einzige, was Jörg und Hagen im Hinterzimmer ausgebrütet haben. So gibt es Neuigkeiten zur Mini-Doku, die in der Weihnachtsaktion 2019 finanziert wurde und wir haben das Vergnügen, einen Gast für den kommenden MoMoCa anzukündigen. Was euch sonst in der Woche auf GamersGlobal erwartet, verrät euch Folge 364 ebenso wie Antworten auf eure Fragen. Vielen Dank, für die vielen Einsendungen für diese Episode!