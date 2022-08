Mafia: Das Original kurze Zeit kostenlos auf Steam

PC andere

Pünktlich zum 20. Geburtstag des Spiele-Klassikers Mafia, könnt ihr diesen vom 1. September bis zum 5. September kostenlos auf Steam in eure Bibliothek aufnehmen. Der derzeit reguläre Preis würde mit 9,99 Euro zu Buche schlagen. Die Reihe erhielt in den letzten 20 Jahren zwei weitere Teile sowie ein komplettes Remake dieses Spiels aus dem Jahr 2002, das 2020 erschien. Derzeit soll sich ein neuer Teil in Entwicklung befinden.

Das originale Mafia hat immer noch seinen eigenen Charme und glänzte damals unter anderem auch durch die hervorragende deutsche Synchronisation. Zusätzlich wurden Spieler noch belohnt, wenn sie das Spiel durchgespielt haben. So gab es nach Beendigung der Story einen Freie Fahrt Extrem-Modus, der euch witzige als auch hahnebüchende Missionen absolvieren lies, um besondere Bonus-Fahrzeuge zu sammeln. Diesen Modus gab es im Remake nicht.