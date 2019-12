Haralds SHMUP-Kalender #3: Astebreed - Definitive Edition

Die allerbesten Shoot-em-ups

PC Switch PS4

Über Weihnachten präsentiert Harald Fränkel nun die Besten der Besten unter den modernes Shoot-em-ups klassischer Machart. Heute steigt mit Astebreed ein Mech-Engel vom Himmel herab.

Genre: Multi-Scroller

Multi-Scroller Mehrspieler-Modus: nein

nein Preis: 16,99 Euro (Steam und GOG)

16,99 Euro (Steam und GOG) Weitere Plattformen: Playstation 4, Switch

Dieses Spiel ist zum Kotzen. Nicht etwa, weil die Sprachausgabe klingt, als hätte Schlagersängerin Michelle mal wieder von einem Heliumballon genascht, vielmehr besteht wegen der Perspektivwechsel erhöhte Motion-Sickness-Gefahr. Wer immun ist, freut sich dafür über dynamische Kamerafahrten:inszeniert die für Shoot-em-ups typische Action modern in Semi-3D.Es gilt einmal mehr, E.T.s buckliger Verwandtschaft die Tür zu weisen, diesmal als Mech, der aussieht wie ein aus Metall geklöppelter Engel. Der Spieler ballert sechs Levels lang aus einer Standardknarre, markiert mit einem Lenkraketen-Waffensystem mehrere Ziele, filetiert die Feindesbrut per Schwert, das obendrein Schüsse abwehrt, und weicht aus, indem er einen vierten Knopf drückt. Klingt kompliziert, der einfache Schwierigkeitsgrad geht aber mit Motorik-Legasthenikern sehr nachsichtig um. Ist die obligatorische Shmup-Kombo-Anzeige voll, löst der Robot-Pilot eine Superattacke aus.Meist scrollt das Geschehen horizontal oder vertikal. Hin und wieder wechselt die Kamera in die Verfolgersicht, was an Klassiker wie Space Harrier von 1985 oder After Burner (1987) erinnert. Dass die Zwischensequenzen und der Funkverkehr nur japanisch vertont sind, ertragen Nicht-Anime-Fans wegen des Overactings schwer. Glücklicherweise lässt sich das Gelaber ausknipsen. Dann fehlt die Hintergrundgeschichte, aber filmische Meisterwerke wie Pornocchio aus dem Jahr 1987 kommen auch ohne Story klar, solange die Handlung stimmt.