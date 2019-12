Haralds SHMUP-Kalender #17: Blue Revolver

Die besten Shoot-em-ups

PC Linux MacOS

Harald Fränkel stellt ab dem 2. Dezember täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Heute verhätschelt Blue Revolver Einsteiger im einfachsten Modus mit einem Autoschild.

Genre : Bullet Hell

: Bullet Hell Mehrspieler-Modus : -

: - Preis : 14,99 Euro (Steam)

: 14,99 Euro (Steam) Weitere Plattformen: -

Was macht ein schottischer Game-Designer, wenn er in einem Spiegelkabinett einen roten, gelben, blauen und einen grünen Papierschnipsel in die Luft wirft? Er feiert den Release seines Computerspiels mit einem gigantischen Konfettiregen! (Falls jemand fragt: Ja, der Autor wurde für diesen peinlichen Flachwitz hingerichtet.)Schmerz beiseite: Das von Anime inspirierteaus schottischer Produktion ist optisch eine Hommage an die Shoot 'em ups der 80er. Es überzeugt aber nicht nur mit seiner Pixel-Art-Grafik, sondern auch durch die modernen Merkmale eines Danmaku-Vertreters.Der Spieler oder die Spielerin ballert sich in der Rolle eines weiblichen Piloten mit einem von zwei Kampfflugzeugen durch fünf Kugelhöllen. Vorher legt er die Position der normalen Geschütze fest: Sie sind weit auseinander angebracht und streuen, liegen eng beisammen oder umkreisen die Maschine wie Satelliten. Außerdem steht eine von vier temporär einsetzbaren Spezialwaffen zur Wahl. Jene kann offensiver Natur sein, etwa ein gigantischer Laser, oder defensiv ausgerichtet: Das schützende Stasis-Feld verlangsamt zum Beispiel gegnerische Geschosse.Der leichteste Schwierigkeitsgrad bietet einen Autoschild, er rettet den Jäger einmal vor der Zerstörung – die Funktion verdoppelt also die Zahl der Leben. Eine Besonderheit von Blue Revolver ist der 24-teilige Missionsmodus. Hier gilt es zum Beispiel, einen Level mit Gegnern zu überleben, deren zahllose Geschosse unsichtbar werden, wenn sie sich dem Gleiternähern.