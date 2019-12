Haralds SHMUP-Kalender #14: Bit Blaster XL

Die besten Shoot-em-ups

PC Linux MacOS

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Heute geht es um das kleine, feine Bit Blaster XL, das von Klassikern wie Asteroids inspiriert ist.

Genre: klassisches 2D-Shmup

klassisches 2D-Shmup Mehrspieler-Modus: -

- Preis: 79 Cent (Steam)

79 Cent (Steam) Weitere Plattformen: iPhone/iPad, Android

Dieses Shoot 'em up wurde von Spielen wie Luftreiniger und Asteroiden inspiriert, die Musik hat der Entwickler von seinem Mund bereitgestellt, und es hat totally rad und lächerlich grundlegende Retro Pixel Graphics. Ja, Beschreibungen auf der Games-Plattform Steam sind – wenn der Google-Übersetzer am Werk war – bisweilen ein Quell der Freude. Noch unterhaltsamer ist das Spiel, von dem die Rede ist:. Das kostet gerade mal 79 Cent. Noch mal als Wort: Neunundsiebzig(!) Cent.Entwicklerhat sich für diesen Titel von seinen Lieblingen inspirieren lassen, namentlichund. Am meisten hat Bit Blaster XL mit Asteroids gemeinsam: Wir schießen auf Steinbrocken und Raumschiffe. Dafür gilt es, ständig Munition zu sammeln. Erschwerend kommt hinzu, dass unser Jäger automatisch fliegt. Nur bremsen und beschleunigen ist möglich, und der Pilot muss Kurven als Ausweichmanöver fliegen. Das fühlt sich wegen des steigenden Verkehrsaufkommens schnell wie der Last-man-standing-schwarze-Peter beim Völkerball an.Abwechslung ins Spiel bringen die zeitlich begrenzt einsetzbaren Waffen- und Technik-Upgrades: Flammenwerfer, Zielsuchraketen und Smartbombs wirken ebenso lebensverlängert wie ein Munitionsmagnet oder zusätzliche Schildenergie.Bit Blaster XL ist nur ein Minispiel, bietet aber mehr Tiefgang als auf den ersten Blick gedacht. Es gehört ganz klar zu diesen fürchterlichen „Nur noch eine Runde, dann hör ich auf“-Häppchen, die jeder kennt. Und die launige Musik wirkt antidepressiv!