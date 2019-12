Haralds SHMUP-Kalender #18: Geometry Wars 3 - Dimensions Evolved

Die besten Shoot-em-ups

PC 360 XOne PS3 PS4 PSVita iOS Linux MacOS

Harald Fränkel stellt ab dem 2. Dezember täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. Geometry Wars 3 kommt heute mit einem ungewöhnlichen Modus daher.

Das Ungewöhnlichste an Geometry Wars 3: Dimensions Evolved ist der Horst Seehofer-Modus. Dazu gleich mehr, zunächst sei das Grundprinzip des rasanten Spiels erklärt.

Ballerfans steuern im Hauptmodus ein klauenförmiges Kampf-Nubsi über 3D-Drahtgitter-Spielplätze mit klangvollen Namen wie „Wurstwucht“ und schießen auf geometrische Figuren. Deren Zahl wächst bis zur Massenpanik. Eine von sechs freischalt- und verbesserbaren Drohnen begleitet den Piloten. Während der Gefechte helfen zudem Upgrades (Streuschuss, Schild & Co.). Für Notfälle gibt es eine Smartbomb. Geometry Wars baut, ein Gamepad vorausgesetzt, auf eine moderne Twinstick-Steuerung. Der linke Miniknüppel lenkt, der rechte zielt und schießt. Das Shmup funktioniert nach dem Tetris-Suchtprinzip: Alles fühlt sich sofort richtig an, es wird schnell klar, was zu tun ist – doch viele Punkte schafft nur, wer übt, übt und übt. Das Spiel serviert die Essenz eines retroesken Shooters mithilfe einer ebenso reduzierten Neon-Vektorgrafik, wobei sich die Augen trotzdem freuen, und zwar an der Ahhh-Ohhh-Feuerwerk-Ästhetik bei Explosionen.

Zurück zum Knaller, den ich am Anfang angedeutet habe: In den Levels für den Pazifisten-Modus (der heißt so, kein Scherz!) kann das Schiff nicht schießen. Stattdessen sammelt ihr Punkte, indem durch auftauchende Ziellinien fliegt, worauf nahe Gegner explodieren. Das ist super, weil Rechtsradikale dann nicht rechtsradikal werden. Ungewöhnlich für ein Shmup ist ferner der Online-Modus. Vielleicht kann sich das BKA ja da mal einhacken, um nicht nur die Gamer-Szene, sondern auch die Politician-Szene, die Strawberrycake-eater-Szene und die Underpant-bearer-Szene stärker in den Blick nehmen.

Genre: modernes 3D-Shmup

Mehrspieler-Modus: 2 bis 4 Spieler kooperativ (lokal), bis 8 Spieler Team-PvP (online)

Preis: 14,99 Euro (Steam)

Weitere Plattformen: Xbox One, PS4, PS Vita, Xbox 360, PS3, iPhone/iPad, Android

Wertung: 7.0