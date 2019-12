Haralds SHMUP-Kalender #19: Steredenn - Binary Stars

Die besten Shoot-em-ups

Switch

Harald Fränkel stellt ab dem 2. Dezember täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. In Steredenn regiert der Zufall. Daher wisst ihr nie, was euch bei einer neuen Runde erwartet.

Der gemeine Bullet-Hell-Fan wird ja förmlich aphrodisiert, wenn er die Bewegungs- und Schussmuster übellauniger Aliens so gut studiert hat, dass er in Stevie Wonder-Manier durch die Levels manövriert. Steredenn - Binary Stars blickt aber selbst solchen Motorik-Genies und Profi-Auswendiglernern mit dem hämischen Haifischgrinsen eines Jack Nicholson ins Gesicht.

Bei diesem Pixelart-Shooter läuft nämlich jeder Durchgang anders ab: Der Zufall bestimmt, in welcher Reihenfolge welche Gegner attackieren und in welchen Formationen. Genauso wenig festgelegt ist, was für Waffen und Technik-Verbesserungen der Spieler für sein Kampfschiff findet. Selbst die Reihenfolge der Level-Grafiken ändert sich.

Lediglich bei der Gestaltung der Levelbosse herrschte offenbar kreative Ebbe: Nach dem ersten Abschnitt bekommt es der Spieler mit einem großen viereckigen Klotz zu tun, im Level darauf mit einem größeren viereckigen Klotz, der dritte Obermotz ist ein noch größerer viereckiger Klotz ...

Bei Steredenn spielt durch die Zufallselemente Glück eine gewisse Rolle. Das gefällt nicht jedem. Andererseits sorgen die Überraschungen für Abwechslung und Spannung. Gerade weil der sieben Levels umfassende Titel ein knallharter „Roguelike“-Vertreter ist, sprich: Wer sein Schiff ein einziges Mal verliert, muss komplett von vorn beginnen.

Für Motivation sorgen nicht nur der Weihnachtskalendertürchen-Effekt: Das große Waffen- und Upgrade-Arsenal auszuprobieren, macht Spaß und ist wichtig, weil die Gegner unterschiedliche Schwachpunkte haben.

Genre: klassischer Horizontal-Scroller

Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal)

Preis: 12,99 Euro (Steam)

Weitere Plattformen: Xbox One, Playstation 4, Switch, PS 3, iPhone/iPad

Wertung: 6.5