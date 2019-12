Haralds SHMUP-Kalender #24: Supercharged Robot Vulkaiser

Die besten Shoot-em-ups

PC

Harald Fränkel stellt ab dem 2. Dezember täglich ein klassisches Shoot-em-up vor. Heute kredenzt Supercharged Robot Vulkaiser eine Extraladung Roboter-Kitsch.

Gegen das Shoot-em-up Supercharged Robot Vulkaiser ist die Serie Mighty Morphin Power Rangers eine Sammlung französischer Intellektuellenfilme. Wer Supercharged Robot Vulkaiser genießen will, muss Trash-affin sein. Dann entfaltet die Hommage an die Kampfroboter-Anime der Siebzigerjahre ihren Charme. Der Spieler verkörpert Vulkaiser, der 1977 die Welt vor den Gogoh retten soll. Unser Blechmann, der aussieht, als habe Stan Lee während einer Schwangerschaft mit Iron Man zu oft am Sake genippt, verfügt ab Werk über einen Vierfachschuss und seine abgefeuerten Fäuste kommen wie Thors Hammer zurück.

Zwischenzeitlich dockt der Eisenmann eines von vier Waffen-Upgrades an: Die Nadeln des „Needle-Kaiser“ streuen stark, was bei in Horden auftretenden kleinen Gegnern vorteilhaft ist. „Thunder-Kaiser“ schleudert Blitze, „Drill-Kaiser“ attackiert mit einem Bohrer. Was „Rocket-Kaiser“ kann, dürfte klar sein.

Supercharged Robot Vulkaiser ist gewollt kitschig, ein pixelgewordener Flachwitz. Jeder der sechs Levels kredenzt Billigkulissen, die direkt aus einem alten japanischen Monsterfilm stammen könnten. Das ist wohl das Ergebnis, wenn Optimus Prime eines Morgens neben Godzilla im Bett aufwacht.

Menschen mit kleiner Blase sollten die Finger von Supercharged Robot Vulkaiser lassen: Es gibt weder eine Pausen- noch eine Continue-Funktion. Man muss in allen vier Schwierigkeitsgraden mit nur einem Bildschirmleben auskommen. Insofern setzt das Game voll auf Highscore-Jäger, die es mehrfach zocken und Spielhallenatmosphäre atmen wollen.

Genre: klassischer 2D-Horizontal-Scroller

Mehrspieler-Modus: -

Preis: 4,99 Euro (Steam)

Weitere Plattformen: -

Wertung: 6.0