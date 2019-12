Haralds SHMUP-Kalender #13: Chicken Invaders 5 – Definitive Edition

Die besten Shoot-em-ups

Harald Fränkel stellt bis Weihnachten täglich ein modernes Shoot-em-up klassischer Machart vor. In Chicken Invaders 5 geht es heute vogelwild zu.

Genre: klassisches 2D-Shmup

klassisches 2D-Shmup Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal), 2 - 4 Spieler online

2 Spieler kooperativ (lokal), 2 - 4 Spieler online Preis: 4,99 Euro (Steam)

4,99 Euro (Steam) Weitere Plattformen: iPhone/iPad, Android

ist das perfekte Spiel für Klimawandel-Leugner. Statt sich allein auf die Stimmen in ihrem Kopf zu verlassen, die sie mithilfe radiowellenempfindlicher Aluhüte und Zahnplomben empfangen, bekommen die Antiaktivistenaktivisten nun dieses Shoot 'em up als weiteren Beweis, dass die Menschheit nicht wegen der Erderwärmung zugrunde geht.Das Spiel mit dem Untertitel Cluck of the Dark Side („Das Gackern der Dunklen Seite“) erzählt die wahre Geschichte des Schlachtschiffs CK01 Henterprise. Dessen außerirdische Besatzung verdunkelt die Sonne der Erde mit Federn, damit die daraus resultierende Abkühlung des Planeten alles Leben auslöscht. Zum Glück gibt es einen Helden, der die fiese Hühnerbrut stoppt! Er stemmt sich mit seinem Raumschiff der Invasion entgegen, schnappt sich Waffen wie die Vogelgrippenkanone, weicht Eiern und Hühnerkacke aus und bewältigt im Rahmen von zwölf Levels 120 lebensgefährliche Angriffswellen, die z.B. „Spielen wie Beckhenn“ heißen – hier ballern die Aliens natürlich mit Fußbällen.Zugegeben, das klingt alles bescheuert. Wenn dazu aber dramatische Filmmusik ertönt, die in Teilen schwer nach Star Wars klingt, erliegen Freunde des albernen Humors dem Charme dieses Shoot -em-ups. Chicken Invaders bietet skurrile Levelbosse, komödiantische Zwischensequenzen, drei Schwierigkeitsgrade und eine faire Speicherfunktion. Zwei Spieler können kooperativ an einem PC zocken. Eine Seltenheit: Die Weltenrettung ist auch online möglich.